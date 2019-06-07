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сегодня, 15:45 3

Главный «тыловик» амурской полиции задержан по уголовному делу

Главный «тыловик» амурской полиции задержан по уголовному делу
Фото: amur.info

Полковник полиции Михаил Робканов, возглавлявший службу тыла управления МВД по Амурской области, задержан по подозрению в совершении преступления. По неофициальной информации, после проверки ревизоров из Москвы полицейский сбежал из Благовещенска. Его задержали в Чите и доставили в СИЗО Амурской области.

Инспекция вскрыла нарушения в работе службы. После этого полковник экстренно уволился и подался в бега. По информации Амур.инфо, Михаил Робканов, служивший начальником службы тыла, жил не по средствам – в непомерно большой квартире с обстановкой почти на миллион рублей.

В пресс-службе амурского управления МВД России корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили о том, что готовится официальный комментарий по поводу происшествия. В Министерстве внутренних дел на запрос Амур.инфо ответили, что на федеральном сайте МВД публиковать информацию о задержании Робканова не планируется.

Как сообщает «АиФ-Дальинформ», сотрудники управления УФСБ по Амурской области задержали Робканова в Чите. Экс-начальника тыла регионального УМВД подозревают в хищении крупной суммы, выделенной на ряд контрактов по тыловому обеспечению полиции Амурской области. Это и выявила проверка из МВД России.

Михаила Егоровича доставили в следственный изолятор Амурской области. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 283 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Не исключено, что вслед за Робкановым в деле появятся другие сотрудники ведомства и предприниматели, исполнявшие сомнительные контракты.

Задачами службы тыла являются обеспечение и осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области имущественных отношений, обеспечения вооружением, организации государственных закупок, материально-технического, жилищного, метрологического обеспечения, строительства, реконструкции и капитального ремонта, ведомственного пожарного надзора.

Бывший руководитель Михаил Робканов в 2018 году был награжден медалью «За доблесть в службе».

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    25 минут назад

    В этой новости все прекрасно

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Молодец, Егорыч!

    Хоть как человек пожил.

  • Alexx555

    Alexx555
    6 минут назад

    Пожил человек, а остальные пососали. Наверняка есть за что закрыть дармоеда.

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