В селе Плодопитомник жители недовольны закрытием нелегального источника воды

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Жители села Плодопитомник жалуются, что их оставили без воды. Люди примерно из 20 частных домов набирали ее из водовода с помощью крана. Воду брали не только местные жители. Амурчане приезжали на машинах и набирали канистры на так называемой колонке. Несколько дней назад источник закрыли.

Теперь они вынуждены брать воду у соседей из коммунальных домов. «В Плодопитомнике недалеко от озера колонка была всегда, сколько я здесь живу. Все ею пользовались. Приезжают люди, берут воду, потому что много домов, которые без воды. Ее закрыли, забили и засыпали песком, полностью изолировали. Соседи сказали, что была встреча в нашей конторе, что этот вопрос решается и что будут давать талоны платные. Платить будем частному лицу. Мы уже вторую неделю сидим без воды, берем ее у соседей в коммуналках. Приходим, бак у них набираем на еду и чтобы умыться, и все», – рассказала Амур.инфо жительница села Плодопитомник Жанна Рехлова.

В территориальном отделе села пояснили, что участок водовода принадлежит частной организации «Амурплодсемпром».

«Колонки как таковой здесь не было никогда. К водоводу был подключен шланг, полная антисанитария. Брали воду все, кто хотел. Это было нелегально. У владельца перерасход по воде. Там некоторая часть людей производила оплату, но небольшая часть. Он (собственник – Прим.ред.) уже предупреждал их не раз, и в прошлом году это было, что отключать планируется.

Терпели до последнего, сейчас терпение лопнуло. Трубу они закрыли. Надзорные органы делали замечания еще по прошлому году, чтобы они прекратили раздачу воды, тем более из водовода. Сейчас предложение такое: у нас здесь есть водонапорная башня, они там сделают колонку и по определенным часам будут отпускать воду, но платно. Всего 20 рублей за кубометр. Будут талоны определенного образца», – пояснил начальник территориального отдела села Плодопитомник Сергей Слепцов.

Пока, по информации территориального отдела села, жители отказываются получать воду на новых условиях. С ними будут проводить разъяснительную работу.