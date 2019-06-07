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В Свободном производственная база топит территорию барака

В Свободном производственная база топит территорию барака

В Свободном из-за отсутствия ливневок на одной из производственных баз территория соседнего дома превратилась в болото. Об этом стало известно после обращения горожан в мэрию. Пострадавшее здание находится по адресу: улица Линейная, 43. Это ветхий барак на 8 квартир.

6 июня на проблемное место выехал глава Свободного Владимир Константинов, сообщает пресс-служба мэрии в своем инстаграм-аккаунте.

«С ситуацией разбирались на месте Владимир Константинов, начальник управления по ЖКХ и благоустройству Сергей Фоменко, главный архитектор Свободного Юрий Бороздин и директор МКП "Дорожник". Глава Свободного сразу обратил внимание, что базу сдали в эксплуатацию с нарушениями. Строение оказалось выше барака, а водоотведения как такового здесь не было предусмотрено. Владимир Константинов дал поручение в срочном порядке вызвать собственника базы и обязать его сделать ливневую канализацию. Техническое задание на данный вид работ выдаст МКП "Дорожник"», – говорится в сообщении.

Чтобы подсушить территорию барака, предложено нарезать поперечники и отвести воду в ливневую канализацию, идущую вдоль железной дороги.

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#ЖКХ #строительство

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