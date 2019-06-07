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Амурчане задолжали бюджету почти 800 миллионов рублей налогов

Амурчане задолжали бюджету почти 800 миллионов рублей налогов
Фото: Амур.инфо

Жители Приамурья не выплатили 795 миллионов рублей имущественных налогов. В должниках числятся 275 тысяч человек. У 67 налогоплательщиков сумма долга превысила 500 тысяч рублей.

479 миллионов рублей от общей суммы задолжали собственники транспортных средств. Владельцы земельных участков своевременно не внесли 146 миллионов рублей, а собственники квартир, жилых домов, строений и сооружений – 170 миллионов. По сравнению с данными начала года задолженность снизилась на 143 миллиона, или 15 процентов.

За 2017 год задолженность числится почти у 140 тысяч физических лиц. Они должны 314 миллионов рублей. Должникам направлены требования об уплате налогов, отправляются и заявления в судебные органы.

В случае невыплаченных налогов направляется исполнительный лист или судебный приказ по месту работы неплательщика, и долг взыскивается с заработной платы, или в службу судебных приставов, которая взыскивает деньги за счет имущества физического лица.

Судебные разбирательства, ожидающие должников, имеют неприятные последствия. Неплательщику придется выплатить не только сам налог, но и пени в связи с просрочкой платежа, государственную пошлину за рассмотрение дела в суде и исполнительный сбор в размере 7 % от суммы долга. Процедуры по взысканию задолженности также сопровождаются арестом счетов в кредитных учреждениях, удержанием сумм долга из заработной платы, пенсий, запретом на выезд за пределы Российской Федерации.

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#закон #налоги #финансы

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Комментарии
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  • grigoriymedvedev

    grigoriymedvedev
    57 минут назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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