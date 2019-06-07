В Благовещенске обезопасили детскую площадку, на которой пострадал ребенок (видео)

Малыш при падении ударился головой, потерял сознание и получил травму – перелом ключицы. Отец мальчика позже рассказал, что мальчик пришел в себя, вместе с мамой он находится в больнице.

В пятницу, 7 июня, на игровом комплексе установили ограждение. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» рассказал Александр, который вместе со своим ребенком в настоящее время находится на детской площадке. «Конечно, так лучше и безопаснее, но почему все надо делать уже после того, как гром грянет? Неужели сразу нельзя было учесть все эти моменты?» – недоумевает горожанин. К детской площадке у родителя есть еще претензия. «Здесь страшно пахнет покрытие. На жаре этот материал разогревается и пахнет просто невыносимо», – добавил Александр.

Как сообщало Амур.инфо, детскую площадку на участке набережной Амура от улицы Пионерской до переулка Святителя Иннокентия открыли 30 сентября 2017 года. На реконструкцию участка, согласно материалам на сайте госзакупок, было выделено более 69 миллионов рублей. В день торжественного открытия площадка подверглась действиям вандалов – фигуре оленя отломили рог, а фигуру лошади оторвали от крепления.