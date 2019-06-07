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В Благовещенске обезопасили детскую площадку, на которой пострадал ребенок (видео)

В Благовещенске обезопасили детскую площадку, на которой пострадал ребенок (видео)

В Благовещенске установили ограждение на детском игровом комплексе, расположенном в районе набережной. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 3 июня с высоты упал ребенок, бежавший по второму этажу детского комплекса.

Малыш при падении ударился головой, потерял сознание и получил травму – перелом ключицы. Отец мальчика позже рассказал, что мальчик пришел в себя, вместе с мамой он находится в больнице.

В пятницу, 7 июня, на игровом комплексе установили ограждение. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» рассказал Александр, который вместе со своим ребенком в настоящее время находится на детской площадке. «Конечно, так лучше и безопаснее, но почему все надо делать уже после того, как гром грянет? Неужели сразу нельзя было учесть все эти моменты?» – недоумевает горожанин. К детской площадке у родителя есть еще претензия. «Здесь страшно пахнет покрытие. На жаре этот материал разогревается и пахнет просто невыносимо», – добавил Александр.

Как сообщало Амур.инфо, детскую площадку на участке набережной Амура от улицы Пионерской до переулка Святителя Иннокентия открыли 30 сентября 2017 года. На реконструкцию участка, согласно материалам на сайте госзакупок, было выделено более 69 миллионов рублей. В день торжественного открытия площадка подверглась действиям вандалов – фигуре оленя отломили рог, а фигуру лошади оторвали от крепления.

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#дети #отдых

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    Можно я буду первым, кому опять всё не так? Сделали идеальную лестницу, чтобы забраться на рукоход сверху. Правда, "джокер" не настолько крепок, чтобы долго выдерживать вес ребёнка.

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Снести ее нафиг, и претензия будет только одна - нет площадки. А так сколько не делай всегда будут не довольные

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    «Конечно, так лучше и безопаснее, но почему все надо делать уже после того, как гром грянет? Неужели сразу нельзя было учесть все эти моменты?» – недоумевает горожанин.



    Странный гражданин.

    Если такой умный, какого хрена пустил ребёнка играть туда без родительской страховки, если видел опасность от этой конструкции?

    А если не видел, то какого он наезжает на строителей площадки за то, что они не заметили этот недостаток?

  • grigoriymedvedev

    grigoriymedvedev
    56 минут назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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