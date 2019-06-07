Одним из генподрядчиков строительства АГХК в Приамурье может стать «дочка» СИБУРа
Дочерняя компания холдинга СИБУР может стать одним из генподрядчиков строительства Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье. Об этом ТАСС сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на полях Петербургского международного экономического форума.
«Сегодня СИБУР присутствует в регионе. "Дочка" СИБУРА "НИПИГАЗ" является генеральным подрядчиком строительства Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Она же, скорее всего, будет одним из генподрядчиков строительства АГХК (…)», – сказал Василий Орлов.
Он отметил, что решение по этому вопросу примет СИБУР.
По словам губернатора, инвестиционное решение по проекту должно быть принято в 2019 году. «После этого непосредственно начнутся строительные работы и, как следствие, компания СИБУР появится на территории Амурской области уже в виде резидента», – сказал Орлов.
Ранее глава СИБУРа Дмитрий Конов сообщал журналистам, что холдинг определил лицензиаров по полимерным установкам (АГХК), с выбором подрядчика не торопится, лицензиара и подрядчика по пиролизу определит до конца 2019 года.
«СИБУР Холдинг» и китайская компания China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) 5 июня заключили соглашение об основных условиях возможного создания совместного предприятия на базе АГХК, при этом Sinopec может войти в СП с долей в 40 %. На газохимическом комплексе будут перерабатываться ценные фракции, выделенные из природного газа, добытого на месторождениях Якутского центра газодобычи.
Основным сырьем будет выступать этановая фракция с Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома», который будет построен в рамках поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ориентировочный запуск комплекса запланирован не ранее 2023-2024 годов.
Просмотров всего: 529