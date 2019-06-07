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Одним из генподрядчиков строительства АГХК в Приамурье может стать «дочка» СИБУРа

Одним из генподрядчиков строительства АГХК в Приамурье может стать «дочка» СИБУРа
Фото: vahtav.ru

Дочерняя компания холдинга СИБУР может стать одним из генподрядчиков строительства Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье. Об этом ТАСС сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня СИБУР присутствует в регионе. "Дочка" СИБУРА "НИПИГАЗ" является генеральным подрядчиком строительства Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Она же, скорее всего, будет одним из генподрядчиков строительства АГХК (…)», – сказал Василий Орлов.

Он отметил, что решение по этому вопросу примет СИБУР.

По словам губернатора, инвестиционное решение по проекту должно быть принято в 2019 году. «После этого непосредственно начнутся строительные работы и, как следствие, компания СИБУР появится на территории Амурской области уже в виде резидента», – сказал Орлов.

Ранее глава СИБУРа Дмитрий Конов сообщал журналистам, что холдинг определил лицензиаров по полимерным установкам (АГХК), с выбором подрядчика не торопится, лицензиара и подрядчика по пиролизу определит до конца 2019 года.

«СИБУР Холдинг» и китайская компания China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) 5 июня заключили соглашение об основных условиях возможного создания совместного предприятия на базе АГХК, при этом Sinopec может войти в СП с долей в 40 %. На газохимическом комплексе будут перерабатываться ценные фракции, выделенные из природного газа, добытого на месторождениях Якутского центра газодобычи.

Основным сырьем будет выступать этановая фракция с Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома», который будет построен в рамках поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Ориентировочный запуск комплекса запланирован не ранее 2023-2024 годов.

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#строительство

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Комментарии
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  • grigoriymedvedev

    grigoriymedvedev
    55 минут назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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