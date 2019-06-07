В Белогорске введут трехдневное ограничение на продажу алкоголя

С 14 по 16 июня в Белогорске будут проходить мероприятия, посвященные 159-му Дню города и ХХII Спартакиаде городов Амурской области. В связи с этим в городе введут ограничения на продажу алкогольной продукции.

«Запрет регулируется нормами закона Амурской области "О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области". Таким образом, продажа алкоголя будет запрещена в Белогорске 14 и 15 июня с 17:00 до 21:00, а также 16 июня с 13.00 до 18.00», – цитирует пресс-служба администрации Белогорска заместителя главы города по экономике Ларису Цыркунову.

В отделе потребительского рынка и труда администрации Белогорска отмечают, что продажа алкогольной продукции допускается только при оказании услуг общественного питания в объектах общепита. Но есть свои требования: объект должен быть оснащен залом обслуживания посетителей; вскрытие продавцом заводской упаковки проводится только в пределах заведения; приобретение и потребление алкогольной продукции происходит только в стенах объекта общественного питания.

За нарушение запрета виновники будут оштрафованы. Для индивидуальных предпринимателей штраф в данном случае составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Жители Белогорска также могут анонимно сообщить о незаконной реализации алкоголя. Сообщения о фактах нелегальных продаж или подозрениях на сбыт контрафакта частными лицами круглосуточно принимает новый специализированный профиль в социальной сети Инстаграм – alсohol.control. Также можно обратиться в отдел потребительского рынка и трудовых отношений по телефону «горячей линии» 2-65-82 или в полицию: 102.

Ограничение продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков будет действовать по следующим адресам: