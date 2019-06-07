В Белогорске введут трехдневное ограничение на продажу алкоголя
С 14 по 16 июня в Белогорске будут проходить мероприятия, посвященные 159-му Дню города и ХХII Спартакиаде городов Амурской области. В связи с этим в городе введут ограничения на продажу алкогольной продукции.
«Запрет регулируется нормами закона Амурской области "О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области". Таким образом, продажа алкоголя будет запрещена в Белогорске 14 и 15 июня с 17:00 до 21:00, а также 16 июня с 13.00 до 18.00», – цитирует пресс-служба администрации Белогорска заместителя главы города по экономике Ларису Цыркунову.
В отделе потребительского рынка и труда администрации Белогорска отмечают, что продажа алкогольной продукции допускается только при оказании услуг общественного питания в объектах общепита. Но есть свои требования: объект должен быть оснащен залом обслуживания посетителей; вскрытие продавцом заводской упаковки проводится только в пределах заведения; приобретение и потребление алкогольной продукции происходит только в стенах объекта общественного питания.
За нарушение запрета виновники будут оштрафованы. Для индивидуальных предпринимателей штраф в данном случае составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Жители Белогорска также могут анонимно сообщить о незаконной реализации алкоголя. Сообщения о фактах нелегальных продаж или подозрениях на сбыт контрафакта частными лицами круглосуточно принимает новый специализированный профиль в социальной сети Инстаграм – alсohol.control. Также можно обратиться в отдел потребительского рынка и трудовых отношений по телефону «горячей линии» 2-65-82 или в полицию: 102.
Ограничение продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков будет действовать по следующим адресам:
|
14 июня с 17:00 до 21:00
|
15 июня с 17:00 до 21:00
|
16 июня с 13:00 до 18:00
|
ул. Скорикова от № 2 до № 18 включительно
|
ул. Набережная, с начала улицы до № 99, № 118 включительно
|
ул. Скорикова от № 2 до № 18 включительно
|
ул. Набережная от № 81 до № 197 включительно
|
ул. Кирова от № 51, № 62 включительно до № 123, № 134 включительно
|
ул. Набережная от № 81 до № 197 включительно
|
пер. Звездный
|
ул. Ленина от № 21, № 8 включительно до № 111, № 60 включительно
|
пер. Звездный
|
ул. Красноармейская от № 6 до № 42
|
ул. Победы от № 7, № 12 до конца улицы включительно
|
ул. Красноармейская от № 6 до № 42
|
пер. Набережный от № 4 до № 11 включительно
|
ул. 1-я Вокзальная от № 11 включительно, пешеходного перехода через железнодорожные пути до конца улицы
|
пер. Набережный от № 4 до № 11 включительно
|
ул. Новая
|
ул. Малиновского
|
ул. Новая
|
пер. Парковый
|
ул. Маяковского с начала улицы до № 33, № 14
|
пер. Парковый
|
ул. Кирова от № 116 до № 205/3 включительно
|
ул. Коммунальная, с начала улицы до ул. Скорикова
|
ул. Кирова от № 116 до № 205/3 включительно
|
ул. Ленина от № 66 до № 102, с № 111 до № 171 «а»
|
ул. Почтовая
|
ул. Ленина от № 66 до № 102, с № 111 до № 171 «а»
|
пер. Комсомольский
|
ул. Партизанская
|
пер. Комсомольский
|
пер. Дорожный
|
пер. Товарный
|
пер. Дорожный
|
ул. 2-я Пушкинская
|
ул. Садовая
|
ул. 2-я Пушкинская
|
пер. Госпитальный
|
пер. Интернациональный
|
пер. Госпитальный
|
ул. Пушкина от № 33 до № 103 включительно
|
ул. Гагарина
|
ул. Пушкина от № 33 до № 103 включительно
|
ул. Мелькомбинат № 23 «а», № 23 «б»
|
ул. Северная
|
ул. Мелькомбинат № 23 «а», № 23 «б»
|
пер. Вольный
|
ул. Скорикова с начала улицы до № 35, № 28
|
пер. Вольный
|
пер. Томский от № 3 до № 21 включительно
|
пер. Томский от № 3 до № 21 включительно
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