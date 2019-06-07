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сегодня, 14:11 1

В Белогорске введут трехдневное ограничение на продажу алкоголя

В Белогорске введут трехдневное ограничение на продажу алкоголя
Фото: pixabay.com

С 14 по 16 июня в Белогорске будут проходить мероприятия, посвященные 159-му Дню города и ХХII Спартакиаде городов Амурской области. В связи с этим в городе введут ограничения на продажу алкогольной продукции.

«Запрет регулируется нормами закона Амурской области "О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области". Таким образом, продажа алкоголя будет запрещена в Белогорске 14 и 15 июня с 17:00 до 21:00, а также 16 июня с 13.00 до 18.00», – цитирует пресс-служба администрации Белогорска заместителя главы города по экономике Ларису Цыркунову.

В отделе потребительского рынка и труда администрации Белогорска отмечают, что продажа алкогольной продукции допускается только при оказании услуг общественного питания в объектах общепита. Но есть свои требования: объект должен быть оснащен залом обслуживания посетителей; вскрытие продавцом заводской упаковки проводится только в пределах заведения; приобретение и потребление алкогольной продукции происходит только в стенах объекта общественного питания.

За нарушение запрета виновники будут оштрафованы. Для индивидуальных предпринимателей штраф в данном случае составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Жители Белогорска также могут анонимно сообщить о незаконной реализации алкоголя. Сообщения о фактах нелегальных продаж или подозрениях на сбыт контрафакта частными лицами круглосуточно принимает новый специализированный профиль в социальной сети Инстаграм – alсohol.control. Также можно обратиться в отдел потребительского рынка и трудовых отношений по телефону «горячей линии» 2-65-82 или в полицию: 102.

Ограничение продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков будет действовать по следующим адресам:

14 июня с 17:00 до 21:00

15 июня с 17:00 до 21:00

16 июня с 13:00 до 18:00

ул. Скорикова от № 2 до № 18 включительно

ул. Набережная, с начала улицы до № 99, № 118 включительно

ул. Скорикова от № 2 до № 18 включительно

ул. Набережная от № 81 до № 197 включительно

ул. Кирова от № 51, № 62 включительно до № 123, № 134 включительно

ул. Набережная от № 81 до № 197 включительно

пер. Звездный

ул. Ленина от № 21, № 8 включительно до № 111, № 60 включительно

пер. Звездный

ул. Красноармейская от № 6 до № 42

ул. Победы от № 7, № 12 до конца улицы включительно

ул. Красноармейская от № 6 до № 42

пер. Набережный от № 4 до № 11 включительно

ул. 1-я Вокзальная от № 11 включительно, пешеходного перехода через железнодорожные пути до конца улицы

пер. Набережный от № 4 до № 11 включительно

ул. Новая

ул. Малиновского

ул. Новая

пер. Парковый

ул. Маяковского с начала улицы до № 33, № 14

пер. Парковый

ул. Кирова от № 116 до № 205/3 включительно

ул. Коммунальная, с начала улицы до ул. Скорикова

ул. Кирова от № 116 до № 205/3 включительно

ул. Ленина от № 66 до № 102, с № 111 до № 171 «а»

ул. Почтовая

ул. Ленина от № 66 до № 102, с № 111 до № 171 «а»

пер. Комсомольский

ул. Партизанская

пер. Комсомольский

пер. Дорожный

пер. Товарный

пер. Дорожный

ул. 2-я Пушкинская

ул. Садовая

ул. 2-я Пушкинская

пер. Госпитальный

пер. Интернациональный

пер. Госпитальный

ул. Пушкина от № 33 до № 103 включительно

ул. Гагарина

ул. Пушкина от № 33 до № 103 включительно

ул. Мелькомбинат № 23 «а», № 23 «б»

ул. Северная

ул. Мелькомбинат № 23 «а», № 23 «б»

пер. Вольный

ул. Скорикова с начала улицы до № 35, № 28

пер. Вольный

пер. Томский от № 3 до № 21 включительно

пер. Томский от № 3 до № 21 включительно

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#администрация Белогорска #Белогорск #торговля

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Комментарии
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  • grigoriymedvedev

    grigoriymedvedev
    57 минут назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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