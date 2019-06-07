Ветер будет слабым: прогноз погоды в Амурской области

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Ночью 8 июня в Амурской области осадков не ожидается. В ночные и утренние часы опустится туман, дымка. Ветер будет слабым, переменных направлений.

Температура воздуха составит плюс 10...15, в отдельных районах на востоке области – около плюс 7.

Днем переменная облачность, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер с юго-востока будет слабым до умеренного, при грозе порывистым – до 13 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 25...30.

В Благовещенске день ожидается малооблачным, без осадков. Ветер с юго-востока будет слабым до умеренного. Температура ночью снизится до 11...13, днем повысится до 28 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.