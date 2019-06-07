В Приамурье на ремонт памятников и захоронений погибших в войне потратят 25 миллионов

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Правительство Амурской области выделит муниципалитетам 25 миллионов рублей, чтобы отремонтировать памятники и захоронения героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Деньги направят в Благовещенск, Зею, Свободный, Райчихинск, Тынду и Шимановск, а также в села Завитинского, Михайловского, Архаринского, Белогорского, Константиновского, Сковородинского и Тамбовского районов. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Кроме того, чиновники планируют выделить дополнительные средства для благоустройства памятных мест. Такое предложение правительство региона адресует депутатам заксобрания на июньской сессии.

На территории региона находится больше тысячи объектов культурного наследия. 183 из них отнесены к памятникам истории и культуры федерального значения. 431 объект отнесен к памятникам истории и культуры регионального значения, 413 объектов включены в списки выявленных объектов культурного наследия.