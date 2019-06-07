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сегодня, 14:10 2

В Приамурье на ремонт памятников и захоронений погибших в войне потратят 25 миллионов

В Приамурье на ремонт памятников и захоронений погибших в войне потратят 25 миллионов
Фото: Амур.инфо

Правительство Амурской области выделит муниципалитетам 25 миллионов рублей, чтобы отремонтировать памятники и захоронения героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Деньги направят в Благовещенск, Зею, Свободный, Райчихинск, Тынду и Шимановск, а также в села Завитинского, Михайловского, Архаринского, Белогорского, Константиновского, Сковородинского и Тамбовского районов. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Кроме того, чиновники планируют выделить дополнительные средства для благоустройства памятных мест. Такое предложение правительство региона адресует депутатам заксобрания на июньской сессии.

На территории региона находится больше тысячи объектов культурного наследия. 183 из них отнесены к памятникам истории и культуры федерального значения. 431 объект отнесен к памятникам истории и культуры регионального значения, 413 объектов включены в списки выявленных объектов культурного наследия.

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#областная власть #память #финансы

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    У нас сейчас Памятники участникам войны на кладбищах устанавливают за счет Федеральный средств (Военно-Мемориальной компанией), от военкомата только тем фронтовикам, кто умер, начиная с 1990 года. А ведь основная масса фронтовиков умерла гораздо раньше, до 1990 года, еще в советское время в 1946-1989 годах. Могилы многих фронтовиков, участников войны, умерших до 1990 года, сейчас на кладбищах находятся в запустении. Их могилы (особенно при отсутствии родственников или бедности родственников) в очень плохом состоянии. Одна только фотографии, красная звездочка, другая примета на надгробии и говорят, что здесь захоронен явно участник войны - фронтовик. Почему бы не выявлять их захоронения и не устанавливать и им тоже Памятники? Как-то видела, на покосившемся старом надгробии надпись, что здесь похоронен «кавалер трех медалей «За Отвагу», и таких по городам и районам масса! Нашему Законодательному Собранию нужно обратиться с Инициативой в Гос.Думу о принятии поправок к Закону об установлении Памятников за Федеральный счет и расширить его для всех фронтовиков.

  • grigoriymedvedev

    grigoriymedvedev
    57 минут назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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