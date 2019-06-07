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сегодня, 13:39 2

В Хэйхэ на аукционе продадут российские картины почти на 100 миллионов рублей

В Хэйхэ на аукционе продадут российские картины почти на 100 миллионов рублей
Фото: ru.depositphotos.com

В Хэйхэ в конце июня будет продано с аукциона 640 картин российских художников. Их совокупная стартовая цена составляет 10 миллионов юаней, или почти 100 миллионов рублей. Аукцион состоится в рамках 10-й Китайско-российской ярмарки культуры и искусства.

Об этом со ссылкой на газету Хэйлунцзян Цзинцзибао сообщает портал biang.ru.

10-я по счету Китайско-российская ярмарка культуры и искусства пройдет в Хэйхэ и в Благовещенске. Открытие в Хэйхэ намечено на 23 июня, в Благовещенске открытие состоится 24 июня.

Издание Цзиньжи Хэйхэ опубликовало расписание мероприятия, из которого следует, что аукционы будут проводиться в городском музее Хэйхэ с 22 по 26 июня.

Открытие Китайско-российской ярмарки культуры и искусства в Хэйхэ начнется с праздничного шествия по улице Тунцзянлу – центральной части Хэйхэ. В праздничном шествии будут участвовать более 1 600 артистов и простых жителей Хэйхэ и Благовещенска.

На китайской стороне планируется 39 мероприятий, среди которых, помимо культурных мероприятий, запланированы встречи между инвесторами, торговая ярмарка-выставка российских импортных товаров, выставка-ярмарка русских традиционных ремесленных изделий, и презентация культурного и туристического потенциалов российских и китайских регионов. Мероприятия пройдут при содействии китайских и российских платформ трансграничной торговли.

Всего же с китайской стороны в мероприятиях 10-й Международной ярмарки культуры и искусства планируется участие делегаций 10 городов и регионов. Помимо Хэйхэ, это города Муданьцзян, Дуннин, Суйфэньхэ, Тунцзян, Фуюань, Хэган, Хулинь, Мохэ, Жаохэ и уезд Цзяинь.

С российской стороны, помимо Благовещенска, будут представлены еще 9 регионов Дальнего Востока: Магаданская область, Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Камчатская область, ЕАО и Республика Бурятия.

10-я Китайско-российская ярмарка культуры и искусства официально завершится китайско-российским заплывом через Амур, запланированным на 16 июля.

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#Китай #культура #праздники #финансы

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Эти картины висят на острове Большой Хей Хе ... долго висят ... цены обморочные ...не знаток искусства но так вроде смотреть можно ...запомнилась там одна картинка с цвяточками ...размер в пределах ну не более 1,5*1,5 метра в переводе на рубли около 300 тысяч. ...

  • grigoriymedvedev

    grigoriymedvedev
    57 минут назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

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