Знаки, обозначающие границы Благовещенска, перенесли

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась амурчанка Наталья. Она рассказала, что, по-видимому, была перенесена граница Благовещенска. К такому выводу девушка пришла, увидев знаки, установленные на Новотроицком шоссе – «Населенный пункт Благовещенск» и «Конец населенного пункта Благовещенск».

«Я живу в Белогорье, на работу езжу в Благовещенск каждый день. И обратила внимание на эти знаки», – сообщила Наталья. Она пояснила, что знаки перенесли.

Эту же информацию опубликовали в социальных сетях. Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил, что «граница города теперь не на Европейском (микрорайоне - Прим.ред.), как раньше, а на Чигиринском водохранилище. Там, где все привыкли ездить 90-100, теперь нужно ехать 60 километров в час». Паблик разместил соответствующее видео.

Тем не менее в пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что переноса границ города не было – «переехали» только знаки.

«В связи с увеличением границ фактической жилой застройки в северной части города Благовещенска, комиссией по безопасности дорожного движения при администрации города Благовещенска в целях обеспечения безопасности дорожного решения было принято решение о переносе дорожных знаков, обозначающих границы населенного пункта (5.23.1, 5.24.1), в район 6 километра Новотроицкого шоссе», – сообщили в пресс-службе.

Автолюбителям напоминают, что в границах населенного пункта максимальная скорость для движения ограничена 60 километрами в час. Водители должны руководствоваться дорожными знаками.