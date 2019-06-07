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Знаки, обозначающие границы Благовещенска, перенесли

Знаки, обозначающие границы Благовещенска, перенесли
Фото: venividi.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась амурчанка Наталья. Она рассказала, что, по-видимому, была перенесена граница Благовещенска. К такому выводу девушка пришла, увидев знаки, установленные на Новотроицком шоссе – «Населенный пункт Благовещенск» и «Конец населенного пункта Благовещенск».

«Я живу в Белогорье, на работу езжу в Благовещенск каждый день. И обратила внимание на эти знаки», – сообщила Наталья. Она пояснила, что знаки перенесли.

Эту же информацию опубликовали в социальных сетях. Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил, что «граница города теперь не на Европейском (микрорайоне - Прим.ред.), как раньше, а на Чигиринском водохранилище. Там, где все привыкли ездить 90-100, теперь нужно ехать 60 километров в час». Паблик разместил соответствующее видео.

Тем не менее в пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что переноса границ города не было – «переехали» только знаки.

«В связи с увеличением границ фактической жилой застройки в северной части города Благовещенска, комиссией по безопасности дорожного движения при администрации города Благовещенска в целях обеспечения безопасности дорожного решения было принято решение о переносе дорожных знаков, обозначающих границы населенного пункта (5.23.1, 5.24.1), в район 6 километра Новотроицкого шоссе», – сообщили в пресс-службе.

Автолюбителям напоминают, что в границах населенного пункта максимальная скорость для движения ограничена 60 километрами в час. Водители должны руководствоваться дорожными знаками.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    2 часа назад

    то-есть Чигири автоматически становятся городом??? Хитро придумано

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Когда в нашем славном, историческом, пограничном городе Благовещенске будут установлены Городские ворота (!!!), при въезде в город с разных автотрасс??? Подобные символические Городские ворота - одни или несколько (Главные, Центральные, Северные, Восточные...), как дань старой традиции устанавливаются сейчас во многих городах на границе города с другим муниципалитетом. Это и очень символично, и очень красиво... Не просто какой-то столб-стела, а именно как-бы символические ворота, как в старину! Рядом с воротами , устанавливают подчас, Информацию с гербом, флагом города, с датой основания города, с исторической справкой о города, с планом города, ну и т.п. А при выезде из города - устанавливают пожелание: "Счастливого пути!"... Если Городских ворот несколько, то каждые из ворот (въездов) в город получают свои названия: Главные (Центральные) и по направлениям - Северные, Восточные и т.п.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Вероника Н.

    Когда в нашем славном, историческом, пограничном городе Благовещенске будут установлены Городские ворота (!!!), при въезде в город с разных автотрасс??? Подобные символические Городские ворота - одни или несколько (Главные, Центральные, Северные, Восточные...), как дань старой традиции устанавливаются сейчас во многих городах на границе города с другим муниципалитетом. Это и очень символично, и очень красиво... Не просто какой-то столб-стела, а именно как-бы символические ворота, как в старину! Рядом с воротами , устанавливают подчас, Информацию с гербом, флагом города, с датой основания города, с исторической справкой о города, с планом города, ну и т.п. А при выезде из города - устанавливают пожелание: "Счастливого пути!"... Если Городских ворот несколько, то каждые из ворот (въездов) в город получают свои названия: Главные (Центральные) и по направлениям - Северные, Восточные и т.п.



    За чей счот банкет? Платоноплательщиков? Рядовых автомобилистов? ЖЫли без воротов и езщё праживём. Или надо как в той пестне: "Слава боху, понемногу, стали наживаться - продАли дом, врата купили, начали запираться!"???

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Тем более шта городок растёт и шырится.

  • grigoriymedvedev

    grigoriymedvedev
    57 минут назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

  • Bender

    Bender
    5 минут назад

    Вероника Н.Когда в нашем славном, историческом, пограничном городе Благовещенске будут установлены Городские ворота (!!!), при въезде в город с разных автотрасс??? Подобные символические Городские ворота - одни или несколько (Главные, Центральные, Северные, Восточные...), как дань старой традиции устанавливаются сейчас во многих городах на границе города с другим муниципалитетом. Это и очень символично, и очень красиво... Не просто какой-то столб-стела, а именно как-бы символические ворота, как в старину! Рядом с воротами , устанавливают подчас, Информацию с гербом, флагом города, с датой основания города, с исторической справкой о города, с планом города, ну и т.п. А при выезде из города - устанавливают пожелание: "Счастливого пути!"... Если Городских ворот несколько, то каждые из ворот (въездов) в город получают свои названия: Главные (Центральные) и по направлениям - Северные, Восточные и т.п.


    Все проблемы в городе решены, пора бюджет на ворота тратить! /сарказм/

  • Жэка

    Жэка
    1 минута назад

    ay

    Тем более шта городок растёт и шырится.



    Расёт и штырится?

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