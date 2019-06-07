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По факту происшествия с косулей в Приамурье началась доследственная проверка

По факту происшествия с косулей в Приамурье началась доследственная проверка
Фото: скриншот с видео

В Амурской области началась доследственная проверка по факту происшествия с косулей. Дикое животное оказалось в черте города. По информации очевидцев, косулю поймали неизвестные и убили. Ситуацию прокомментировали в амурской полиции.

«В отдел полиции города Благовещенска поступило сообщение о том, что двое граждан в одном из районов областного центра убили косулю. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изъято мясо животного, которое направлено на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством» – пояснила руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Как сообщало Амур.инфо, в соцсетях появилось видео, где на кадрах двое мужчин тащат тушу косули. По данным управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области, охотиться на косулю можно только с 25 августа по 20 сентября и с 1 ноября по 31 декабря.

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#животные #закон #происшествия

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