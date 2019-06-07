В Благовещенске полиция ищет хозяев похищенных велосипедов

4 июня около фонтана на площади Ленина в Благовещенске были украдены велосипеды. Факты хищения двух таких транспортных средств правоохранители выявили в ходе проведения рабочих мероприятий. Полицейские просят откликнуться владельцев транспорта.

«Мальчишки на фонтане увидели два велосипеда и взяли их, пока другие ребята, приехавшие на них, ушли. Потом мама одного из мальчиков позвонила и рассказала, что у ребенка появился велосипед. При выяснении обстоятельств вышли на второго ребенка», – пояснили правоохранители.

Велосипеды изъяли, однако их владельцы в органы внутренних дел пока не обращались. Поэтому полиция просит хозяев обратиться в отдел полиции № 1 по адресу: улица Загородная, 56, или позвонить по номерам: 51-27-78, 8 924-674-84-94.

Чтобы вернуть велосипеды, владельцам необходимо будет предъявить документы на транспортные средства либо показать фотографии, на которых запечатлены хозяева вместе с велосипедами, а также описать место и обстоятельства похищения.