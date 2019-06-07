Минздрав предлагает считать россиян детьми до 21 года

В Министерстве здравоохранения РФ обсуждают вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года. Об этом в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

Порог детства хотят увеличить для того, чтобы жители страны до 21 года не могли приобрести алкоголь и сигареты.

«В Минздраве России сегодня идут разговоры о том, чтобы повысить порог детства до 21 [года]. В первую очередь нас волнуют употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап», – заявила Яковлева ТАСС.

В мае 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что в перспективе периодом детства будет считаться возраст до 30 лет, пишет RT.

По словам Скворцовой, «профилактика позволит расширить синусоиду жизни и равномерно удлинить все основные периоды жизни: детство — до 30 лет, активный возраст взрослого — как минимум до 70—80 лет».

Она отметила, что этому будут способствовать инновации, «новые регенеративные технологии, бионические робототехнологии» и искусственный интеллект.