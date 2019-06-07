Освещение велосипедной дорожки в Благовещенске перешло на летний режим

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В редакцию информагентства обратилась жительница Благовещенска, которая пожаловалась на отсутствие освещения на велосипедной дорожке, расположенной вдоль Новотроицкого шоссе.

«Всю зиму каждый день дорожка освещалась, а когда открылся велосипедный сезон, освещения нет. Свет включался два раза за месяц. Может, его включают только для избранных, хотя дорожка делалась для всех жителей города. О том, что освещение было включено всю зиму, знаю не понаслышке, каждый день ездила на работу и специально обращала внимание», – сообщила горожанка.

В пресс-службе администрации Благовещенска пояснили, что никаких перебоев и аварийных ситуаций, связанных с освещением, не возникало. Ранее фонари работали по зимнему режиму. На этой неделе проводился переход на летний режим. Свет на велодорожке теперь будет загораться ежедневно с 9 вечера и будет работать до часу ночи.