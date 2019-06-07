На премию губернатора в области литературы и искусства претендуют 9 номинантов Приамурья

Восемь авторов и один авторский коллектив подали заявки на конкурс по присуждению премий в области литературы и искусства в Амурской области за достижения в 2018 году. Специальная комиссия приняла решение допустить к участию всех номинантов.

Ежегодно в Амурской области присуждаются три премии в размере сто тысяч рублей по номинациям: в области профессионального искусства, в области самодеятельного искусства, в области литературы.

Список номинантов в области литературы

Евгений Гончаров – сборник повестей и рассказов «New «Мертвые души»». Книга состоит из 10 повестей и рассказов, персонажи большинства которых живут в Благовещенске, а действие проходит на границе с Китаем или в Китае, что придает книге особый, амурский колорит. Книга была представлена на конкурс краеведческих изданий «Мой край», проводимый Амурской областной научной библиотекой в 2018 году, награждена дипломом победителя в номинации «Литературно-художественные произведения».

Сергей Сонин – сборник стихотворений «По кругу в разные стороны». Сборник, состоящий из 138 стихотворений, написан в поэтическом альянсе с Любовью Ишунькиной в оригинальном стиле различных гендерных взглядов на один и тот же вопрос, который каждый из авторов раскрывает в свойственном только ему формате. Тема любви является главной мотивацией авторов.

Виктория Хаустова – сборник стихотворений «За кругом». Автор хочет донести до читателя мысль о том, что не каждому человеку доступно разглядеть, что происходит «за кругом», то есть невидимые глазу мысли, переживания, страдания и отголоски пережитого прошлого человека.

Галина Соснина – книга «Возьми моего света. Записки директора школы». Эта книга для тех, у кого есть дети, кто работает с детьми. Главный герой книги – растущий человек, который оказывается в разных ситуациях, сталкивается с людьми хорошими и не очень. В записках автор, педагог с 40-летним стажем работы, делится с читателем раздумьями об отношениях учителя и ученика, о поисках путей к сердцу ребенка.

Список номинантов в области профессионального искусства

Владислав Афанасьев – юбилейная персональная художественная выставка «Белое безмолвие». Ее открытие состоялось 9 августа 2018 года в областном музее. Было представлено около 50 живописных работ различных жанров. Тема полотен – быт и деятельность малых народов Севера чукчей и эскимосов, населяющих восточное побережье Ледовитого океана.

Алиса Будко – хореографический спектакль-новелла «Признание» шоу-балета «Максимум». Это неординарная форма художественного отражения жизни, мыслей, чувств и эмоций людей через хореографию. Основная его задача – изменить зрителя, заставить задуматься и определить свое понимание происходящего. Премьера состоялась 10 февраля 2018 года в Амурской областной филармонии.

Выставочный проект «Первая. Большая», посвященный 160-летию образования Амурской области представил авторский коллектив: куратор Павел Савинкин, заведующая художественно-оформительской мастерской областного музея Валентина Гром; хранитель музейных предметов Виктория Козлова. Проект объединил 6 выставок, каждая из которых представляет собой самостоятельную по теме и направленности экспозицию, в ретроспективе отражающую становление и развитие художественного искусства в Амурской области 19-21 веков. На полотнах – и герои Албазина, и первопоселенцы, и первые революционеры, и герои Зейской и Бурейской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. Открытие состоялось 5 декабря.

Список номинантов в области самодеятельного искусства

Александр Воронков – исторический театрализованный концерт «Цветущий лотос – растущее Приамурье», посвященный 160-летию образования Амурской области. Белогорские артисты представили его 25 марта 2018 года на сцене Центра культурного развития имени Приемыхова. В программу вошли концертные номера разных жанров. Было задействовано более 100 артистов. Концерт состоял из 5 тематических эпизодов: «Заселение Приамурья», «Айгунский договор», «Всесоюзная стройка – БАМ», «Космодром Восточный», «Мы часть России – Белогорск».

Руководитель школы восточного танца «Экзотика» Елена Аббакумова и руководитель школы восточного танца ADARA Анастасия Устимова – концертная программа «Магия Востока». Она прошла 5 апреля 2018 года. В ней приняли участие 80 женщин разного возраста, включая детей. Это первое в истории области масштабное мероприятие, демонстрирующее искусство и красоту амурских женщин в роли восточных красавиц. Были представлены различные стили восточного танца: табла, классика, дабка (фольклор). Зрители впервые увидели исполнение восточного танца под живую музыку – турецкий барабан дарбука.

Ежегодная премия губернатора Амурской области в области литературы и искусства в Амурской области учреждена 23 декабря 1993 года в целях содействия и дальнейшего развития отечественной культуры на территории области и поощрения авторов и коллективов за произведения, получившие широкое общественное признание и ставшие значительным вкладом в художественную культуру Амурской области, сообщает пресс-служба областного министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Звания лауреата в разные годы удостоены 97 жителей Приамурья. Премия в области литературы и искусства вручена уже 23 раза, а звания ее лауреатов удостоены 97 жителей амурчан.