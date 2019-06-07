Во дворе микрорайона в Благовещенске дети купаются в бассейне

В микрорайоне в одном из дворов дома 34 по улице Студенческой установили небольшой бассейн с водой. Он уже стал центром притяжения местных детей. О необычном развлечении в редакцию сообщила очевидец.

По ее словам, инициаторы установки протянули шланг с водой из ближайшей квартиры.

«Смотрю, детки наливают туда воду шлангом. Детворы много собралось, уже стоят с полотенчиками, очередь у них собралась. Они, видимо, организовали весь двор. Бассейн такой хороший», – рассказала благовещенка.

Бассейн разместили на детской игровой площадке. На фото видно, что рядом с бассейном для удобства уложили дощатый настил.