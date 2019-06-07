Во дворе микрорайона в Благовещенске дети купаются в бассейне
В микрорайоне в одном из дворов дома 34 по улице Студенческой установили небольшой бассейн с водой. Он уже стал центром притяжения местных детей. О необычном развлечении в редакцию сообщила очевидец.
По ее словам, инициаторы установки протянули шланг с водой из ближайшей квартиры.
«Смотрю, детки наливают туда воду шлангом. Детворы много собралось, уже стоят с полотенчиками, очередь у них собралась. Они, видимо, организовали весь двор. Бассейн такой хороший», – рассказала благовещенка.
Бассейн разместили на детской игровой площадке. На фото видно, что рядом с бассейном для удобства уложили дощатый настил.
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