Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость
сегодня, 13:16 1

Во дворе микрорайона в Благовещенске дети купаются в бассейне

Во дворе микрорайона в Благовещенске дети купаются в бассейне

В микрорайоне в одном из дворов дома 34 по улице Студенческой установили небольшой бассейн с водой. Он уже стал центром притяжения местных детей. О необычном развлечении в редакцию сообщила очевидец.

По ее словам, инициаторы установки протянули шланг с водой из ближайшей квартиры.

«Смотрю, детки наливают туда воду шлангом. Детворы много собралось, уже стоят с полотенчиками, очередь у них собралась. Они, видимо, организовали весь двор. Бассейн такой хороший», – рассказала благовещенка.

Бассейн разместили на детской игровой площадке. На фото видно, что рядом с бассейном для удобства уложили дощатый настил.

Просмотров всего: 216

#дети #отдых

распечатать


Общество 1

Минздрав предлагает считать россиян детьми до 21 года
Культура

Благовещенские вязальщицы устроят праздник в Горпарке
Общество

Из Благовещенска по Амуру запускают прогулочные рейсы до строящегося моста
Общество

В Приамурье в 6 местах для купания вода не соответствует санитарным нормам
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Одисей

    Одисей
    6 минут назад

    Молодцы! Детям забава. Можно водными пистолетами поиграть. Однозначно хотя бы на день дети отвлекутся от компьютеров и своих гаджетов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь