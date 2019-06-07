Стало известно, какие участки дорог в Благовещенске перекроют в июне из-за ремонтов

Фото: Амур.инфо

Благовещенская администрация опубликовала список участков дорог, которые уже перекрыты или будут перекрыты в ближайшие дни. Проезд закрывают для проведения ремонта в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

В Благовещенске этим летом предстоит отремонтировать 23 участка дорог. Перекрывать их будут поэтапно. В июне проезд закроют на 5 участках. Городские власти просят водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

Участки улиц Сроки перекрытия Улица Лазо между Горького и Амурской с 4 июня по 1 августа Улица Пушкина между Ленина и Зейской с 4 июня по 1 августа Улица Пушкина (поворот на судоверфь) с 4 июня по 1 июля (перекрыта ½ дороги) Улица Трудовая между Горького и Амурской с 10 июня по 1 августа Улица Кузнечная между Ленина и Краснофлотской с 10 июня по 10 июля

По информации городского управления капитального строительства, работы уже начались на Пушкина в районе поворота на судоверфь и на Лазо между Горького и Амурской. Пока ведется демонтаж: специалисты снимают слой асфальтобетонного покрытия, разбирают тротуары. Все работы по обустройству проезжей части и примыкающей территории на данных участках должны завершиться до 30 июля.

«Поскольку перекрытий, связанных с ремонтом дорожно-уличной сети, в городе будет много, необходимо строго соблюдать утверждённые графики, чтобы максимально снизить неудобства для жителей и гостей Благовещенска», – отметил заместитель мэра Виталий Рудненок.

Как сообщало Амур.инфо, Благовещенской агломерации на проведение дорожно-ремонтной кампании выделено больше 400 миллионов федеральных рублей и 300 миллионов – областных. Подрядными организациями стали компании «Сервер», «Амурдорстрой» и «САР-Дорожник». Самый масштабный ремонт дороги пройдет на улице Театральной.

Фото: Амур.инфо