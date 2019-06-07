Благовещенские вязальщицы устроят праздник в Горпарке

Благовещенские мастерицы и новички соберутся вместе, чтобы сделать вязаные цветы. Они украсят арт-объект в Городском парке. В субботу, 8 июня, в городе отметят Всемирный день вязания на публике.

Как рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» одна из организаторов необычного мероприятия Алевтина Русских, сбор всех, кто уже умеет или только планирует научиться вязать спицами или крючком, состоится в Городском парке в субботу, 8 июня, в 14 часов возле сцены. Узнав об истории Всемирного дня вязания на публике, участницы встречи отправятся на полянку со скульптурами лосей. Там они расположатся на ковриках и начнут вязать цветы. Тех, кто не умеет, научат пользоваться спицами или крючком. Их можно принести с собой, как и пряжу, а можно приобрести на месте.

Цветы, которые свяжут во время встречи, украсят дерево. Оно станет арт-объектом под названием «Цветы твоей души». «Ведь в свою работу каждый вкладывает частицу своей души», – объяснила Алевтина.

Всемирный день вязания призван не только объединить тех, кто занимается рукоделием, но и популяризировать этот вид хобби. Кроме того, это возможность для знакомства, общения и обмена опытом между мастерицами. А еще они смогут «расхомячить» свои запасы пряжи и фурнитуры. «В каждой рукодельнице живет хомячок, который сметает пряжу с полок магазинов и накапливает запасы – на потом. У всех есть моточки, которые ждут "того самого дня", который почему-то не наступает. Поэтому мы приглашаем всех устроить обмен своими запасами», – улыбается Алевтина.

А еще организаторы запланировали провести так называемые щупалки: в ходе которых можно пощупать разные виды пряжи, чтобы выбрать понравившийся материал. Опытные рукодельницы представят выставку вязаных работ.

Мастериц ждет не только совместное вязание, обмен опытом и материалами, но и красивая фотозона, конкурсы, выставка пряжи. «Это досуговое, не коммерческое мероприятие. Участие бесплатное для всех. Мы ждем всех – и опытных мастериц, и начинающих, и тех, кто ни разу не держал спицы в руках. Покажем, научим! Будет интересно», – обещает Алевтина.

Празднование Всемирного дня вязания в Горпарке продлится с 14 до 17 часов в субботу, 8 июня.