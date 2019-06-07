Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:51 0

В Благовещенске ночью горели два припаркованных рядом автомобиля (видео)

В Благовещенске ночью горели два припаркованных рядом автомобиля (видео)
Фото: кадр видео

Ночью 7 июня в Благовещенске был пожар по улице 50-летия Октября. Там загорелись два легковых автомобиля – машины были припаркованы рядом друг с другом.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение через 3 минуты.

Огонь повредил обе машины – иностранного и отечественного производства – на общей площади около 4 квадратных метров. Люди не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Устанавливаются причина и виновник пожара.

Между тем инстаграм-паблик blag_dtp пишет, что имел место поджог. Один из пользователей уточнил, что этот случай был в районе дома № 145 по улице 50-летия Октября. «Подожгли, а потом [уехали] на "приусе"», – поведал юзер.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1056

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

По факту происшествия с косулей в Приамурье началась доследственная проверка

сегодня, 13:15
Общество

Стало известно, какие участки дорог в Благовещенске перекроют в июне из-за ремонтов
Экономика 1

Пункт пропуска для моста через Амур построят в середине 2021 года
Общество 2

Начинается поставка оборудования для третьей технологической линии Амурского ГПЗ

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь