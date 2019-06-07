В Благовещенске ночью горели два припаркованных рядом автомобиля (видео)

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Ночью 7 июня в Благовещенске был пожар по улице 50-летия Октября. Там загорелись два легковых автомобиля – машины были припаркованы рядом друг с другом.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение через 3 минуты.

Огонь повредил обе машины – иностранного и отечественного производства – на общей площади около 4 квадратных метров. Люди не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Устанавливаются причина и виновник пожара.

Между тем инстаграм-паблик blag_dtp пишет, что имел место поджог. Один из пользователей уточнил, что этот случай был в районе дома № 145 по улице 50-летия Октября. «Подожгли, а потом [уехали] на "приусе"», – поведал юзер.

Видео: instagram.com/blag_dtp