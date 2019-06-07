Пункт пропуска для моста через Амур построят в середине 2021 года

Пункт пропуска для моста Благовещенск – Хэйхэ построят к середине 2021 года. Реализацией проекта занимается Росгранстрой. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Достраивается мост в этом году, документы будут оформляться вплоть до апреля (2020 года – Прим.ред.) по плану. И к концу апреля он должен поехать. Откроем движение сначала только по грузовой схеме. Временная схема подразумевает пропуск грузового транспорта, пассажирского пока нет. Это не наши полномочия, а федеральные. Опаздываем со строительством постоянного пункта пропуска. Росгранстрой сегодня проектирует постоянный пункт пропуска, задача поставлена к середине 2021 года (построить – Прим.ред.). Это вот последнее решение», – рассказал Василий Орлов в интервью РИА Новости.

В январе глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов обсудил с руководителем Росгранстрой Виталием Шишмарёвым вопрос синхронизации ввода в эксплуатацию пункта пропуска Кани-Курган и моста через Амур. Тогда было принято решение создать временный пункт пропуска, чтобы обеспечить прохождение грузового автомобильного транспорта, и параллельно вести работы по строительству постоянного пункта пропуска.

На сайте Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы отмечается, что при строительстве временного пункта планируется использовать модульные конструкции, которые будут перемещены на другие участки границы после того, как введут в эксплуатацию постоянный пункт пропуска.

Как сообщало Амур.инфо, 31 мая произошла стыковка российской и китайской частей моста через Амур. Окончание строительных работ запланировано на конец 2019 года, а ввод в эксплуатацию – на 2020 год.