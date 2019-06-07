Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:10 0

Мужчина пытался поцеловать врача и лишился языка

Мужчина пытался поцеловать врача и лишился языка
Фото: sungmin cho с сайта Pixabay

Врач больницы в ЮАР откусила пациенту язык, когда тот пытался поцеловать ее спящую. Мужчина находился на круглосуточном лечении и испытывал симпатии к дежурившему врачу. Женщина не отвечала взаимностью, и тогда пациент напал на уснувшего врача.

32-летний мужчина попытался поцеловать женщину и засунул язык ей в рот. Врач не растерялась и укусила нападавшего, сообщает «360». Она почти лишила нападавшего языка, и несостоявшийся насильник бросился прочь с воплями, оставляя за собой кровавый след.

Он сбежал из одной больницы и обратился в другую, где и был задержан полицией. О мужчине сообщили сотрудники второй клиники.

Пострадавшая женщина-врач опознала нападавшего и написала на него заявление. Мужчина в наручниках был доставлен в клинику пластической хирургии, где ему провели операцию. Как только лечение закончится, он предстанет перед судом.

Просмотров всего: 398

#жизнь #здоровье

распечатать


Общество 1

Минздрав предлагает считать россиян детьми до 21 года
Культура

Благовещенские вязальщицы устроят праздник в Горпарке
Общество 1

Десятки благовещенцев пришли раскрашивать площадку детской онкогематологии (фото)
Общество 2

Роспотребнадзор напоминает: родниковую воду нужно кипятить
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь