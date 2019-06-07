Мужчина пытался поцеловать врача и лишился языка

Врач больницы в ЮАР откусила пациенту язык, когда тот пытался поцеловать ее спящую. Мужчина находился на круглосуточном лечении и испытывал симпатии к дежурившему врачу. Женщина не отвечала взаимностью, и тогда пациент напал на уснувшего врача.

32-летний мужчина попытался поцеловать женщину и засунул язык ей в рот. Врач не растерялась и укусила нападавшего, сообщает «360». Она почти лишила нападавшего языка, и несостоявшийся насильник бросился прочь с воплями, оставляя за собой кровавый след.

Он сбежал из одной больницы и обратился в другую, где и был задержан полицией. О мужчине сообщили сотрудники второй клиники.

Пострадавшая женщина-врач опознала нападавшего и написала на него заявление. Мужчина в наручниках был доставлен в клинику пластической хирургии, где ему провели операцию. Как только лечение закончится, он предстанет перед судом.