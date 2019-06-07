Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 0

В Магдагачинском районе грузовик смял легковой автомобиль

В Магдагачинском районе грузовик смял легковой автомобиль

В Магдагачинском районе на федеральной автодороге «Амур» произошло серьезное ДТП. По информации очевидца с места происшествия, около 10 часов возле поворота на Зею столкнулись грузовик MAN и Toyota Corolla Fielder.

«В "филдере" дедушка с бабушкой ехали. На месте происшествия работают спасатели, полиция», – рассказал очевидец аварии. По его информации, женщина скончалась.

В управлении МВД по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что информация о происшествии уточняется.

Просмотров всего: 576

#ДТП

распечатать


Происшествия 1

Авария в Тындинском районе унесла жизнь водителя, двое пассажиров пострадали
Происшествия 7

В Благовещенске ранен младенец, которого мама везла в машине на руках
Происшествия 1

Появились подробности ДТП в Белогорске со сбитым мужчиной

Происшествия 3

В Белогорске мужчина нарушил ПДД и был сбит автомобилем

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь