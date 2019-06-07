В Магдагачинском районе грузовик смял легковой автомобиль

В Магдагачинском районе на федеральной автодороге «Амур» произошло серьезное ДТП. По информации очевидца с места происшествия, около 10 часов возле поворота на Зею столкнулись грузовик MAN и Toyota Corolla Fielder.

«В "филдере" дедушка с бабушкой ехали. На месте происшествия работают спасатели, полиция», – рассказал очевидец аварии. По его информации, женщина скончалась. В управлении МВД по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что информация о происшествии уточняется.

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#ДТП

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Елена Котейко