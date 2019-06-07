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Начинается поставка оборудования для третьей технологической линии Амурского ГПЗ

Начинается поставка оборудования для третьей технологической линии Амурского ГПЗ
Фото: пресс-служба подразделения АО «НИПИГАЗ» в Свободном

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров Linde plc Вольфганга Райтцле. Речь шла, в частности, о строительстве АГПЗ, на котором применяется оборудование Linde.

Было отмечено, что к настоящему времени завершен монтаж ключевого оборудования для криогенного разделения газа и сжижения гелия на первых двух технологических линиях завода.

В период летней навигации 2019 года по реке Зее на площадку строительства будет доставлено крупногабаритное оборудование Linde для третьей технологической линии ГПЗ. Это второй спиральновитой теплообменник, изготовленный совместным предприятием Linde и ПАО «Силовые машины» в Санкт-Петербурге. Подготовка фундаментов под размещение крупногабаритного оборудования третьей линии уже завершена, сообщает пресс-служба подразделения АО «НИПИГАЗ» в Свободном.

В ходе встречи была дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта строительства Комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе КС «Портовая», где применены технологии и оборудование Linde. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    А как же "можем повторить"? А сами не можем оборудование производить?

  • Слуга_Депутата

    Слуга_Депутата
    56 минут назад

    Могут, но не повторить, те кто придумал эту фразу сомневаюсь что смогут повторить то, что они имеют ввиду, поскольку они этого не делали, приписывают себя к чужим подвигам.

    Повторить сейчас могут то, что сделали с оборудованием в России - наклейку приклеить "Газпром", не более...

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