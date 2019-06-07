Из Благовещенска по Амуру запускают прогулочные рейсы до строящегося моста

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

С 8 июня у амурчан и гостей области появится возможность совершить водное путешествие в район строительства международного автомобильного моста. По Амуру будут ходить специальные прогулочные рейсы продолжительностью 1,5 часа.

«Теплоход рассчитан почти на 200 человек, поэтому переживать, что кому-то не хватит мест, не стоит. Посадка будет осуществляться у причала № 6, расположенного по адресу: улица Театральная, 1. Стоимость билета составит 250 рублей. Минимальное количество пассажиров для осуществления рейса – 15-20 человек. Это очень интересный маршрут, и мы уверены, он будет пользоваться популярностью», – рассказала первый заместитель генерального директора ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» Елена Небылица.

Экскурсионные прогулки в район строительства моста амурчане смогут совершать в субботу, воскресенье. Время отправления теплохода – 15:00, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Подробности можно уточнить в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт Амурассо» по телефону 59-57-64.

Ранее сообщалось, что прогулочный рейс до строящегося трансграничного моста запустили в Хэйхэ.