В Благовещенске женщина упала с седьмого этажа

Обновлено: 11:25



В Благовещенске в районе Тайваня произошло падение с высоты. По информации очевидца, с седьмого этажа десятиэтажного жилого дома упала женщина.

В настоящее время на месте происшествия по адресу: улица Строителей, 68, работают полицейские и медики скорой помощи. Информация уточняется. В амурском следственном управлении корреспонденту «Амур.инфо» сообщили, что при падении с седьмого этажа женщина 1945 года рождения погибла на месте. «Сотрудники городского следственного отдела устанавливают обстоятельства трагедии, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – прокомментировал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Амурской области Олег Мясоедов.