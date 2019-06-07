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В Благовещенске женщина упала с седьмого этажа

В Благовещенске женщина упала с седьмого этажа

Обновлено: 11:25

В Благовещенске в районе Тайваня произошло падение с высоты. По информации очевидца, с седьмого этажа десятиэтажного жилого дома упала женщина.

В настоящее время на месте происшествия по адресу: улица Строителей, 68, работают полицейские и медики скорой помощи. Информация уточняется. В амурском следственном управлении корреспонденту «Амур.инфо» сообщили, что при падении с седьмого этажа женщина 1945 года рождения погибла на месте. «Сотрудники городского следственного отдела устанавливают обстоятельства трагедии, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – прокомментировал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Амурской области Олег Мясоедов.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    3 минуты назад

    74 года, что она забыла на окне?

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