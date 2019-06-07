Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:17 9

Амурский священник: авторы клипа «Иисус» считают своих зрителей быдлом

Амурский священник: авторы клипа «Иисус» считают своих зрителей быдлом
Фото: скриншот с видео

Благовещенский священник храма «Всех скорбящих Радость», председатель комиссии по семье Благовещенской епархии прокомментировал новый клип группы «Ленинград». По мнению Святослава Шевченко, песня не только высмеивает таинство причастия и боговоплощение, но и является антикультурным явлением.

Авторы клипа, считает Шевченко, используют щепетильность темы, чтобы завести публику и привлечь больше внимания аудитории. Клип – это попытка создать высокий градус напряжения общественности на фоне массовых акций против строительства храма в Екатеринбурге.

«Это вульгаризация культуры, авторы клипа считают своих зрителей за быдло. Давайте отойдем от религиозных составляющих. Обратите внимание, начинается клип с того, как мужик мочится – то есть справление малой нужды. Потом в клипе мы видим, они употребляют наркотики. Потом девушка сидит на унитазе, затем ее рвет. Я сейчас говорю как гражданин России. По сути, это антикультура. Задача культуры – возвышать, воспитывать человека, расширять его кругозор, делать его лучше. В случае с клипом – здесь все ниже плинтуса, он стимулирует низменные потребности человека. Понятно, что они простебали и таинство причастия, и боговоплощение. Зритель пускай сам делает выводы», – рассказал священнослужитель.

В социальных сетях Святослав Шевченко часто реагирует на резонансные темы, затрагивающие институт церкви, а также ситуации, связанные с моральными и этическими принципами. Однако в этот раз комментировать клип священник не будет, чтобы не сделать рекламу и не привлечь дополнительное внимание.

Как сообщало «Амур.инфо», в Приморском крае новый клип Шнура общественник обвинил в оскорблении чувств верующих и пожаловался в Следственный комитет.

Просмотров всего: 592

#религия #шоу-бизнес

распечатать


Культура 13

Приморец обвинил новый клип «Ленинграда» в оскорблении чувств верующих (18+)
В России и мире

Бари Алибасов проведет на обезболивающих препаратах три дня
В России и мире 4

Дочь Анджелины Джоли готовится стать парнем
Общество 8

Благовещенская епархия ищет нуждающихся, чтобы оказать им помощь
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Надо посмотреть... Неплохой пиар клипа от гундяя....

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Клих и песня отличные. Не трожьте скверы и набережные. Стройте в лесу

  • Nexus

    Nexus
    1 час назад

    вот как раз РПЦ считает своих "клиентов" быдлом. А клип прикольный, почти социальная реклама о вреде наркотиков. А этим мракобесам, включая шевченко, лишь бы хайпануть на резонансной теме. Святослав, ваша коммерческая лавочка у подавляющего большинства адекватных людей вызывает только раздражение и злобу. Другого отношения вы не заслуживаете. Полагаю подобные острые нападки в виде таких вот классных клипов в адрес РПЦ МП будут только нарастать.

  • Ташка

    Ташка
    1 час назад

    Да да, а РПЦ считает всех людей - тупым стадом, мечтающим о персональном храме через каждый метр.

  • avm

    avm
    1 час назад



    Святослав Шевченко часто реагирует на резонансные темы, затрагивающие институт церкви, а также ситуации, связанные с моральными и этическими принципами. Однако в этот раз комментировать клип священник не будет, чтобы не сделать рекламу и не привлечь дополнительное внимание.



    А вот если бы сотрудники редакции не рекламировали Шевченко и проблемы никакой бы не было, по сути заштатный поп, никому неизвестный кроме читателей амур.инфо.

    Но по какой-то причине журналисты суют его в практически в каждую новость. Что это, проплаченная реклама?

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Посмотрел клип-прикольный...поржал ,только не понял ,а где оскорбление верующих.,по мне следуя из сценария наоборот девушка верующая т.к.по кайф ей привиделся он...кто о чем(о ком)думает тот и является...

  • FPG

    FPG
    52 минуты назад

    спасибо священнику за рекламу. особо творчеством шнура не интересуюсь. но тут такая реклама ... пошел глядеть.

  • Хайзенберг

    Хайзенберг
    16 минут назад

    Вполне доволен творчеством Ленинграда. После просмотра клипа быдлом себя не считаю. А вот товарищ Шевченко, наверное, считает.

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    1 минута назад

    Ты кто такой, Шевченко? давай до свидания, здесь скверов нет.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь