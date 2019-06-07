Амурский священник: авторы клипа «Иисус» считают своих зрителей быдлом
Благовещенский священник храма «Всех скорбящих Радость», председатель комиссии по семье Благовещенской епархии прокомментировал новый клип группы «Ленинград». По мнению Святослава Шевченко, песня не только высмеивает таинство причастия и боговоплощение, но и является антикультурным явлением.
Авторы клипа, считает Шевченко, используют щепетильность темы, чтобы завести публику и привлечь больше внимания аудитории. Клип – это попытка создать высокий градус напряжения общественности на фоне массовых акций против строительства храма в Екатеринбурге.
«Это вульгаризация культуры, авторы клипа считают своих зрителей за быдло. Давайте отойдем от религиозных составляющих. Обратите внимание, начинается клип с того, как мужик мочится – то есть справление малой нужды. Потом в клипе мы видим, они употребляют наркотики. Потом девушка сидит на унитазе, затем ее рвет. Я сейчас говорю как гражданин России. По сути, это антикультура. Задача культуры – возвышать, воспитывать человека, расширять его кругозор, делать его лучше. В случае с клипом – здесь все ниже плинтуса, он стимулирует низменные потребности человека. Понятно, что они простебали и таинство причастия, и боговоплощение. Зритель пускай сам делает выводы», – рассказал священнослужитель.
В социальных сетях Святослав Шевченко часто реагирует на резонансные темы, затрагивающие институт церкви, а также ситуации, связанные с моральными и этическими принципами. Однако в этот раз комментировать клип священник не будет, чтобы не сделать рекламу и не привлечь дополнительное внимание.
Как сообщало «Амур.инфо», в Приморском крае новый клип Шнура общественник обвинил в оскорблении чувств верующих и пожаловался в Следственный комитет.
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