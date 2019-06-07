Амурский священник: авторы клипа «Иисус» считают своих зрителей быдлом

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Благовещенский священник храма «Всех скорбящих Радость», председатель комиссии по семье Благовещенской епархии прокомментировал новый клип группы «Ленинград». По мнению Святослава Шевченко, песня не только высмеивает таинство причастия и боговоплощение, но и является антикультурным явлением.

Авторы клипа, считает Шевченко, используют щепетильность темы, чтобы завести публику и привлечь больше внимания аудитории. Клип – это попытка создать высокий градус напряжения общественности на фоне массовых акций против строительства храма в Екатеринбурге.

«Это вульгаризация культуры, авторы клипа считают своих зрителей за быдло. Давайте отойдем от религиозных составляющих. Обратите внимание, начинается клип с того, как мужик мочится – то есть справление малой нужды. Потом в клипе мы видим, они употребляют наркотики. Потом девушка сидит на унитазе, затем ее рвет. Я сейчас говорю как гражданин России. По сути, это антикультура. Задача культуры – возвышать, воспитывать человека, расширять его кругозор, делать его лучше. В случае с клипом – здесь все ниже плинтуса, он стимулирует низменные потребности человека. Понятно, что они простебали и таинство причастия, и боговоплощение. Зритель пускай сам делает выводы», – рассказал священнослужитель.

В социальных сетях Святослав Шевченко часто реагирует на резонансные темы, затрагивающие институт церкви, а также ситуации, связанные с моральными и этическими принципами. Однако в этот раз комментировать клип священник не будет, чтобы не сделать рекламу и не привлечь дополнительное внимание.

Как сообщало «Амур.инфо», в Приморском крае новый клип Шнура общественник обвинил в оскорблении чувств верующих и пожаловался в Следственный комитет.