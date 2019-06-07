Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:40 3

На ПМЭФ глава Приамурья и посол Индии обсудили взаимное сотрудничество

На ПМЭФ глава Приамурья и посол Индии обсудили взаимное сотрудничество
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава Приамурья встретился с полномочным послом Индии в России Венкатешем Вармой.

На встрече обсудили возможные варианты сотрудничества, касающиеся отраслей сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых.

«Конечно, Амурская область в силу географии и сложившихся деловых связей ориентирована на сотрудничество со странами Северо-Восточной Азии, и прежде всего – Китаем. Но я убежден, что сейчас есть все предпосылки для активизации контактов нашего региона с индийскими партнерами. Прежде всего, благодаря современным тенденциям развития экономики региона. Приамурье обладает огромным транзитным потенциалом, у нас располагается 60 % пашни всего Дальнего Востока, в Приамурье добывают золото, уголь, железную руду, функционирует космодром, возводится АГПЗ, действуют территории опережающего развития. Мы открыты для сотрудничества по целому ряду направлений. Большим подспорьем могло бы стать установление дружеских контактов с одним из регионов Индии», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Василий Орлов и Венкатеш Варма обсудили возможность поездки амурской делегации в Индию в рамках запланированного визита заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. В поездке могут принять участие компании из Приамурья, заинтересованные в сотрудничестве с предприятиями Индии.

«Наших индийских коллег интересует создание предприятий по производству кисломолочной продукции, полезные ископаемые, в частности – коксующийся уголь, возможность изготовления керамической продукции. Инвесторы из Индии изучат имеющуюся в Амурской области ресурсную базу и примут решение, соответствует ли она их потребностям. Это необходимо для дальнейшего принятия решений, касающихся сотрудничества и инвестирования», – рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова.

Просмотров всего: 1100

#губернатор #областная власть #экономика

распечатать


Общество

Стало известно, какие участки дорог в Благовещенске перекроют в июне из-за ремонтов
Экономика 1

Пункт пропуска для моста через Амур построят в середине 2021 года
Экономика 10

В Приамурье построят новую теплоэлектростанцию
Общество 3

Василий Орлов и Виталий Мутко обсудили ситуацию с аварийным жильем
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Даешь!!!! Китайцам - даешь ресурсы. Индийцам -даешь ресурсы. Коренным амурчанам - ВАЛЕЖНИК !!!

  • Питерский

    Питерский
    16 минут назад

    Какие мы богатые-нищие...

  • Васёк

    Васёк
    10 минут назад

    Первым делом обсудили возможность поездки в Индию. Сезон отпусков..

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь