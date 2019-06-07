На ПМЭФ глава Приамурья и посол Индии обсудили взаимное сотрудничество

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Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава Приамурья встретился с полномочным послом Индии в России Венкатешем Вармой.

На встрече обсудили возможные варианты сотрудничества, касающиеся отраслей сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых.

«Конечно, Амурская область в силу географии и сложившихся деловых связей ориентирована на сотрудничество со странами Северо-Восточной Азии, и прежде всего – Китаем. Но я убежден, что сейчас есть все предпосылки для активизации контактов нашего региона с индийскими партнерами. Прежде всего, благодаря современным тенденциям развития экономики региона. Приамурье обладает огромным транзитным потенциалом, у нас располагается 60 % пашни всего Дальнего Востока, в Приамурье добывают золото, уголь, железную руду, функционирует космодром, возводится АГПЗ, действуют территории опережающего развития. Мы открыты для сотрудничества по целому ряду направлений. Большим подспорьем могло бы стать установление дружеских контактов с одним из регионов Индии», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Василий Орлов и Венкатеш Варма обсудили возможность поездки амурской делегации в Индию в рамках запланированного визита заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. В поездке могут принять участие компании из Приамурья, заинтересованные в сотрудничестве с предприятиями Индии.

«Наших индийских коллег интересует создание предприятий по производству кисломолочной продукции, полезные ископаемые, в частности – коксующийся уголь, возможность изготовления керамической продукции. Инвесторы из Индии изучат имеющуюся в Амурской области ресурсную базу и примут решение, соответствует ли она их потребностям. Это необходимо для дальнейшего принятия решений, касающихся сотрудничества и инвестирования», – рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова.