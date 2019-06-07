В Приамурье в 6 местах для купания вода не соответствует санитарным нормам

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На 6 июня в шести местах массового отдыха Приамурья качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

Нормам не соответствует вода в реке Зее в Благовещенске в районе зон отдыха по адресу: улица Амурская 1, а также на улице Набережной – переулке Связной. Некачественная вода и в зоне отдыха от переулка Уралова до улицы Мухина и от Мухина до улицы Артиллерийской. Не соответствует показателям вода в ручье Буяновский в Маховой Пади Благовещенска и в районе пляжа села Константиновка.

Областное управление Роспотребнадзора в общей сложности проверит качество воды в 35 местах массового отдыха на водных объектах области. Запланирован отбор более 120 проб воды на микробиологические показатели, более 100 проб – на санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

Ведомство проводит контроль качества песка и воды в период приемки летних оздоровительных организаций. Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях рекреации уже получили загородные оздоровительные лагеря «Энергетик» и «Колосок».

Проводятся экспертизы водных объектов для купания детей в загородных детских оздоровительных лагерях имени Гайдара в селе Паруновка Серышевского района, лагере «Прометей» в Тамбовке, и в водоеме в зоне отдыха Майский в городе Зея.