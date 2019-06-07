Новая тактика позволила военным снайперам Приамурья стать «универсальным оружием»

На общевойсковом полигоне Восточного военного округа в Амурской области апробировали новую тактику действий снайперских пар по противодействию танкам и другой боевой технике условного противника. Она прошла успешно.

Новая тактика для снайперов разработана специалистами боевой подготовки и основывается на опыте современных военных конфликтов. Она заключается в ведении прицельного огня по смотровым приборам тяжелых боевых машин. Зная устройство машин и расположение на корпусе смотровой оптики, снайперы разбивают ее прицельными выстрелами. «Ослепший» экипаж боевых машин условного противника теряет возможность эффективно продолжать бой и становится легкой мишенью для противотанковых средств.

Для эксперимента использовали специальные движущиеся мишени с обозначением смотровых приборов. Снайперы скрытно приближались к мишеням на расстояние менее 500 метров и поражали их первым выстрелом.

Новый способ вывода из строя тяжелой техники расширил возможности применения снайперов и сделал их «универсальным оружием». В стартовавшем летнем периоде обучения новая тактика будет распространена в снайперских подразделениях общевойсковой армии, сообщила пресс-служба ВВО.