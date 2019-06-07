На Дальнем Востоке построят гостиницу всемирно известной сети Hilton с номерами элит-класса

На Сахалине собираются построить гостиницу сети Hilton. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, 6 июня, в островном правительстве. О сотрудничестве договорились резидент ТОР «Горный воздух», ООО «Бриллиант» и международный брендовый оператор Hilton.

Гостиница будет самой большой на Сахалине. Ее площадь составит 23,6 тысячи квадратных метров. В десятиэтажном здании будет 209 номеров, часть из которых – элит-класса. В нем также разместятся ресторан на 300 посадочных мест и два зала-трансформера для проведения конференций, выставок и презентаций, сообщает пресс-служба правительства.

«Сеть отелей Hilton насчитывает 100-летний опыт работы в бизнесе и имеет более 5 тысяч гостиниц по всему миру. Я уверен, что приход нашего бренда в островную область, поднимет уровень конкуренции и будет способствовать дальнейшему развитию туризма на островном рынке. А учитывая возможности нашей компании, мы готовы продвигать новый объект и на международном уровне», – заявил директор по развитию компании Алексей Шаталов.

Сообщается, что строительство объекта планируется за счет частных инвестиций в рамках территории опережающего развития «Горный воздух». Инвестором выступит ООО «Бриллиант», резидент ТОР «Горный воздух». Общий объем выделенных средств – свыше 2 миллиардов рублей.

Инвесторы планируют, что объект станет привлекательным и для сахалинских студентов, обучающихся по профилю гостиничного сервиса и туризма. Они смогут проходить практику у действующего мирового лидера гостиничного бизнеса.

Строительство отеля планируют начать в июле этого года, а завершить в 2022 году.

«Глава области Валерий Лимаренко уделяет огромное внимание развитию туристической отрасли региона. Основными приоритетами данной отрасли он считает создание на острове соответствующей инфраструктуры, ее доступность и качество предоставляемых услуг. Поэтому подписание этого договора для нас является знаковым событием», – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области