Благовещенца оштрафовали на 200 тысяч за пьяное вождение

В Благовещенске осужден любитель покататься пьяным за рулем. Первый раз он был наказан в феврале 2015 года. Тогда суд оштрафовал его и лишил водительских прав. Но автомобилист не сделал должных выводов и в марте 2019 года вновь был задержан в нетрезвом виде.

В результате горожанин стал фигурантом уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель согласился на рассмотрение дела в особом порядке, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также то, что подсудимый дал полные признательные показания. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усмотрел.

Благовещенский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права садиться за руль на два года и 10 месяцев.