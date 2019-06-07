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сегодня, 10:12 1

Благовещенца оштрафовали на 200 тысяч за пьяное вождение

Благовещенца оштрафовали на 200 тысяч за пьяное вождение
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске осужден любитель покататься пьяным за рулем. Первый раз он был наказан в феврале 2015 года. Тогда суд оштрафовал его и лишил водительских прав. Но автомобилист не сделал должных выводов и в марте 2019 года вновь был задержан в нетрезвом виде.

В результате горожанин стал фигурантом уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель согласился на рассмотрение дела в особом порядке, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также то, что подсудимый дал полные признательные показания. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усмотрел.

Благовещенский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права садиться за руль на два года и 10 месяцев.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Вот почему так получается, повторная кража (убийство) и т.п. это рецидив (отягчающее наказания), повторное управление в состоянии алкогольного опьянения: "... отягчающих наказание обстоятельств, суд не усмотрел..."?

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