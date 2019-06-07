Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:42 0

Женщина сняла эмоциональное видео про автохама в Благовещенске

Женщина сняла эмоциональное видео про автохама в Благовещенске
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик skaner_dtp28 опубликовал видео, которое было снято в Благовещенске. В ролике женщина возмущается водителем, который припарковал автомобиль с нарушением.

«Автохам! Просто на автобусной остановке стоит посередине. Вот так вот, просто. Куда хочешь, туда и приезжай, автобус», – эмоционально говорит амурчанка за кадром.

На видео действительно автомобиль Nissan Murano – машина припаркована перед дорожным знаком «Место остановки автобуса». Авто не заехало на территорию остановки, однако водитель все равно нарушил ПДД. Правила предписывают, что автолюбителю нужно было оставить свой транспорт не менее чем за 15 метров до знака автобусной остановки.

Пользователи Инстаграма также обратили внимание, что это не единственное нарушение: «При отсутствии знаков или разметки автомобиль можно припарковать только параллельно бордюру!»

Просмотров всего: 374

#автохам #транспорт

распечатать


Происшествия 5

В Амурской области сошел с рельсов поезд (фото)
Экономика 5

На контроль за реконструкцией дороги Благовещенск – Свободный выделено более 10 миллионов
Происшествия

Случаем с погибшим в Приамурье пассажиром поезда занимаются следователи

Происшествия 1

Авария в Тындинском районе унесла жизнь водителя, двое пассажиров пострадали
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь