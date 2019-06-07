Женщина сняла эмоциональное видео про автохама в Благовещенске

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик skaner_dtp28 опубликовал видео, которое было снято в Благовещенске. В ролике женщина возмущается водителем, который припарковал автомобиль с нарушением.

«Автохам! Просто на автобусной остановке стоит посередине. Вот так вот, просто. Куда хочешь, туда и приезжай, автобус», – эмоционально говорит амурчанка за кадром.

На видео действительно автомобиль Nissan Murano – машина припаркована перед дорожным знаком «Место остановки автобуса». Авто не заехало на территорию остановки, однако водитель все равно нарушил ПДД. Правила предписывают, что автолюбителю нужно было оставить свой транспорт не менее чем за 15 метров до знака автобусной остановки.

Пользователи Инстаграма также обратили внимание, что это не единственное нарушение: «При отсутствии знаков или разметки автомобиль можно припарковать только параллельно бордюру!»