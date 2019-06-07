Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:40 0

Размер материнского капитала увеличат в 2020 году

Размер материнского капитала увеличат в 2020 году
Фото: ru.depositphotos.com

Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тысяч рублей. Деньги на увеличение размера выплат в федеральном бюджете уже предусмотрены.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года – прогноз роста потребительских цен составляет 4 % – материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч», – сказал в ходе Петербургского международного экономического форума министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает ТАСС.

Сейчас размер материнского капитала в РФ составляет 453 тысячи рублей. Сертификат мамы получают при рождении второго или последующих детей.

Просмотров всего: 173

#дети #российская власть #финансы

распечатать


Общество 1

Василий Орлов и Виталий Мутко обсудили ситуацию с аварийным жильем
Происшествия 5

В Благовещенске приставам пришлось вмешаться в «дележку» ребенка
Общество 1

Десятки благовещенцев пришли раскрашивать площадку детской онкогематологии (фото)
Общество

Для маленьких белогорцев устанавливают современные игровые комплексы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь