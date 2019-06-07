Размер материнского капитала увеличат в 2020 году

Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тысяч рублей. Деньги на увеличение размера выплат в федеральном бюджете уже предусмотрены.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года – прогноз роста потребительских цен составляет 4 % – материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч», – сказал в ходе Петербургского международного экономического форума министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает ТАСС.

Сейчас размер материнского капитала в РФ составляет 453 тысячи рублей. Сертификат мамы получают при рождении второго или последующих детей.