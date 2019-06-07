В Приамурье построят новую теплоэлектростанцию

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на повторно представленную проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство основного технологического комплекса объектов новой Амурской теплоэлектростанции. Амурская ТЭС мощностью 160 МВт предназначена для тепло- и энергоснабжения объектов Амурского ГПЗ.

После ввода в эксплуатацию в 2025 году завод станет крупнейшим в России и вторым в мире по мощности переработки природного газа – 42 миллиарда кубических метров в год.

Генеральным проектировщиком объекта стал АО «Институт Теплоэлектропроект». Главный корпус ТЭС будет разновысотным, в нем разместятся турбинное и котельное отделения, а также отделения электротехнических устройств, деаэрации и дымососов, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Основное энергетическое оборудование ТЭС включает в себя три паровых котла производительностью 320 тонн пара в час каждый и два турбоагрегата мощностью по 80 мегаватт. Годовой объем производства электроэнергии составит 1168,54 миллиона киловатт-час. На открытой площадке электротехнических сооружений будет сооружена установка трансформаторов и проложены пути для их перекатки.

На Амурской ТЭС внедрят системы многоуровневого контроля и автоматизации с использованием современных цифровых технологий.

В качестве основного и резервного топлива для теплоэлектростанции будут использовать природный газ, подключенный к двум газовым коллекторам на площадке Амурского ГПЗ.

Промышленная площадка станции расположена в 10,3 километра от города Свободный Амурской области, где ведется строительство Амурского газоперерабатывающего завода ПАО «Газпром» и газохимического комплекса ПАО «СИБУР Холдинг».

Создание технологического комплекса Амурской ТЭС со вспомогательными зданиями и сооружениями, линейными объектами, электросетевым и подстанционным хозяйством пройдет на свободной от застройки территории.