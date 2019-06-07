В 2018 году в России закрылось вдвое больше предприятий, чем открылось: обзор прессы

Непроданные продукты теперь нельзя возвращать поставщикам; есть подозрения, что Бари Алибасова отравили; человечество может погибнуть через 30 лет. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» говорится о том, что торговые сети больше не смогут возвращать поставщикам непроданные продукты – закон об этом вступил в силу. Власти полагают, что это приведет к снижению цен для покупателей. Логика проста: чтобы быстрее и больше продать, сетевики начнут снижать цены. При этом в статье, которая начинается на первой странице издания, ничего не пишут о том, что эти самые сетевики попросту начнут в еще большем масштабе переклеивать ярлыки.

Не пропусти

Еще «РГ» рассказывает о серии телероликов «Крылатые выражения Си Цзиньпина» – как известно, китайский лидер масштабен и мудр. Например, он сказал: «Если притеснять народ, это путь в никуда». Еще он сказал: «Движимый устремлениями дойдёт докуда угодно». К сожалению, в газете приводится только две фразы, оброненные товарищем Си, зато у телезрителей больше возможности познать глубину мыслей большого друга нашей страны. Не исключаю, что по примеру недавнего прошлого будет издан и цитатник.

Очень интересно

«Амурская правда». Вы узнаете из нее, что Благовещенск ждет дорожный бум. Такого масштабного дорожного строительства, запланированного на 6 ближайших лет, история областной столицы еще не знала. Подробности этого масштабного проекта начинаются уже на первой полосе.

Здесь же и о белогорских бандитах, которые не разменивались на гоп-стоп, а обчищали элитные строения в коттеджных поселках. Но, как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал: просчитав возможные действия злоумышленников, сотрудники правоохранительных органов поджидали их в месте очередного запланированного преступления.

Полный абзац

Еще рекомендую прочесть в «Амурке» о злоключениях юной амурчанки, которая, приехав туристом в Южную Корею, была в аэропорту неожиданно задержана. Продержав девушку некоторое время в заточении, при этом в весьма жестких условиях, ее без объяснения причин депортировали на родину. Рассказывается, что таких задержанных было много, и власти обращались с ними грубо, вплоть до применения физической силы. Автор статьи Раиса Романова предполагает, что, возможно, подобным образом корейские власти борются с нелегальной рабочей силой.

Оп-паньки

«Комсомольская правда» пытается разгадать загадку отравления Бари Алибасова: откуда могла взяться в стакане ядовитая жидкость? Желая известному музыканту и продюсеру выздоровления, тем не менее и сам задаюсь вопросами, один из которых: зачем понадобилось техническую жидкость переливать в стакан? Ну и второй на языке вертится: может, в этом есть чей-то злой умысел? Пишут, что Бари Каримович очень богатый человек, а родственников у него по линии новой супруги Федосеевой-Шукшиной – более чем достаточно, при этом, судя по массе ток-шоу, не самой высокой репутации.

На посошок

Еще в «Комсомолке» можно прочесть о том, что российский бизнес исчезает вдвое быстрее, чем рождается (если в цифрах, то в прошлом году было открыто 290 тысяч предприятий, а прекратили свою деятельность – 600 тысяч). По мнению специалистов, «цифры наглядно показывают, что проблемы с устойчивостью бизнеса существуют практически во всех российских регионах». Объясняется это растущей налоговой нагрузкой на малый бизнес и большим количеством проверок и придирок.

Еще о том, что глобальное потепление погубит человечество буквально через 30 лет, пора бы собирать манатки и сваливать, но – куда?!

А еще газета отмечает не самую громкую дату – 225 лет со дня рождения Чаадаева, русского философа и публициста. Критиковал российскую действительность, за что был объявлен сумасшедшим. Но так в России всегда: борешься, борешься за правду, а в глазах общества – дурак дураком.