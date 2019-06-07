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сегодня, 09:06 5

В Амурской области сошел с рельсов поезд (фото)

В Амурской области сошел с рельсов поезд (фото)

6 июня в Амурской области при проведении маневровых работ произошел сход с рельсов двух вагонов хозяйственного поезда. Это случилось в 15:40 на подъездных путях путевой машинной станции Завитая Свободненского отделения Забайкальской железной дороги.

В результате происшествия люди не пострадали, на движение поездов оно не повлияло.

Для ликвидации последствий схода был задействован восстановительный поезд со станции Завитая. Работы на месте ЧП завершили в 20:23.

Причины случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk, instagram.com/bel_dtp

Просмотров всего: 852

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    56 минут назад

    И в Завитинском районе станция Завитая есть, и в Свободненском тоже?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    50 минут назад

    DimonS

    И в Завитинском районе станция Завитая есть, и в Свободненском тоже?



    Нету! Исправили. Свободненский регион Забайкальской железной дороги.

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    47 минут назад

    Свободненское отделение Забайкальской железной дороги

  • ыхр

    ыхр
    45 минут назад

    Стрелку, чтоли, перевели под составом?

  • DimonS

    DimonS
    28 минут назад

    Ага, исправили уже.

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