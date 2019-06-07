В Амурской области сошел с рельсов поезд (фото)

6 июня в Амурской области при проведении маневровых работ произошел сход с рельсов двух вагонов хозяйственного поезда. Это случилось в 15:40 на подъездных путях путевой машинной станции Завитая Свободненского отделения Забайкальской железной дороги.

В результате происшествия люди не пострадали, на движение поездов оно не повлияло.

Для ликвидации последствий схода был задействован восстановительный поезд со станции Завитая. Работы на месте ЧП завершили в 20:23.

Причины случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk, instagram.com/bel_dtp