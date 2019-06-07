Приморец обвинил новый клип «Ленинграда» в оскорблении чувств верующих (18+)

Фото: скриншот с видео

Новый неоднозначный клип группы «Ленинград», который называется «Иисус», привлек внимание общественников. Член Общественной палаты Приморского края, активист Сергей Мильвит обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить произведение на предмет оскорбления чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

Общественник увидел в клипе покушение на христианские таинства. Об этом Сергей написал на своей странице в Фейсбуке.

«Несмотря на то, что Сергей Шнуров в своих песнях использует мат, некоторые песни группы "Ленинград" нравятся людям, поэтому бездарным исполнителя не назовешь. Однако у всего есть предел, и, кажется, свое дно Сергей Шнуров пробил. В погоне за хайпом группа "Ленинград" сделала мерзкий, кощунственный клип, в котором откровенно глумится над христианскими таинствами. Полагаю, православные люди не должны оставаться равнодушными к подобным беззакониям – в рамках закона, необходимо защищать свою веру», – пишет Сергей Мильвит.

По сюжету клипа, девушке под воздействием наркотиков в ночном клубе является «божество» – парень в образе Иисуса. В припеве клипа повторяется строчка: «Ты так прекрасен, как Иисус».

В дисклеймере к клипу, который транслируется перед основным сюжетом, прописано: «Данное видео не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или социальной группы. Данный музыкальный клип в своем видеоряде и тексте не содержит посылов, направленных против ценностей верующих, не ставит целью высмеять какие-либо религиозные концепции. Не преследует цели отождествления персонажей клипа, совершаемых ими действий с реальными религиозными символами, обрядами, библейскими сюжетами. Мы уважаем все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в бога занимает важное место. Этот клип – сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов».

На видеохостинге Ютуб клип «Ленинграда» опубликован 4 июня и уже набрал больше двух миллионов просмотров.