Благовещенцы удивились малиновому закату (фото)

Фото: instagram.com/amur.info

Вечером 6 июня жители Благовещенска наблюдали необычный закат – он был малиновых и розовых оттенков. Фотографии с этим закатом появились в социальных сетях.

Пользователи соцсетей поспорили, что означает это явление. Одни сочли, что это предсказывает ветреную погоду на следующий день, другие – что жаркую. Также один из пользователей сообщил, что подобный закат наблюдали и в Свободном.

Высказался по поводу явления и депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш. «Такого багряного неба я еще не видел, пожалуй...» – написал он в своем Инстаграме, опубликовав фото.