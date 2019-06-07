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Благовещенцы удивились малиновому закату (фото)

Благовещенцы удивились малиновому закату (фото)
Фото: instagram.com/amur.info

Вечером 6 июня жители Благовещенска наблюдали необычный закат – он был малиновых и розовых оттенков. Фотографии с этим закатом появились в социальных сетях.

Пользователи соцсетей поспорили, что означает это явление. Одни сочли, что это предсказывает ветреную погоду на следующий день, другие – что жаркую. Также один из пользователей сообщил, что подобный закат наблюдали и в Свободном.

Высказался по поводу явления и депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш. «Такого багряного неба я еще не видел, пожалуй...» – написал он в своем Инстаграме, опубликовав фото.

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#интернет #природа

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Комментарии
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  • Казимир

    Казимир
    49 минут назад

    "Алый закат. Сегодня прольется чья-то кровь." (с) Леголас.

  • C42

    C42
    48 минут назад

    Но вот, и на Марс лететь не нужно. Осталость область в пустыню превратить, но это не долго!

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