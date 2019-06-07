Василий Орлов и Виталий Мутко обсудили ситуацию с аварийным жильем

Губернатор Амурской области Василий Орлов принимает участие в международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. В первый день Василий Орлов поднял вопрос о сковородинских аварийных домах перед заместителем правительства РФ Виталием Мутко.

Одной из главных тем, которые удалось обсудить, стала ситуация с аварийными домами в городе Сковородино. «Мы попросили Виталия Леонтьевича об организации согласительного совещания между Минстроем и Минфином РФ по оказанию помощи в переселении граждан из аварийных домов. Ранее поручение о поддержке уже давалось. Однако Минфин считает, что мы можем решить вопрос, используя средства бюджета области. Нас же такая позиция не устраивает, ждем другого решения», – отметил Василий Орлов.

Два дома по Василевского в Сковородине находятся в критическом состоянии. Часть граждан местные власти при поддержке правительства региона переселили в маневренный фонд. Необходимо расселять остальных жильцов. Вопрос находится на контроле губернатора Амурской области Василия Орлова, информирует правительство Амурской области.