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Василий Орлов и Виталий Мутко обсудили ситуацию с аварийным жильем

Василий Орлов и Виталий Мутко обсудили ситуацию с аварийным жильем
Фото: www.amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов принимает участие в международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. В первый день Василий Орлов поднял вопрос о сковородинских аварийных домах перед заместителем правительства РФ Виталием Мутко.

Одной из главных тем, которые удалось обсудить, стала ситуация с аварийными домами в городе Сковородино. «Мы попросили Виталия Леонтьевича об организации согласительного совещания между Минстроем и Минфином РФ по оказанию помощи в переселении граждан из аварийных домов. Ранее поручение о поддержке уже давалось. Однако Минфин считает, что мы можем решить вопрос, используя средства бюджета области. Нас же такая позиция не устраивает, ждем другого решения», – отметил Василий Орлов.

Два дома по Василевского в Сковородине находятся в критическом состоянии. Часть граждан местные власти при поддержке правительства региона переселили в маневренный фонд. Необходимо расселять остальных жильцов. Вопрос находится на контроле губернатора Амурской области Василия Орлова, информирует правительство Амурской области.

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#областная власть #российская власть #Сковородино #строительство

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  • Альтер

    Альтер
    22 минуты назад

    Уже что то

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