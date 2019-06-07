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Гороскоп на 7 июня: перед Козерогами откроются новые перспективы, у Львов эмоциональный подъем

Гороскоп на 7 июня: перед Козерогами откроются новые перспективы, у Львов эмоциональный подъем

Восход Солнца: 04:20
Заход Солнца: 20:36
Солнце в Близнецах.

Овен. Жизненный потенциал, аура, творческие способности возрастают. Не исключено, что сегодня вы сможете в полной мере проявить все свои таланты или полностью осуществить задуманное. Хороший день для планирования новых дел. Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения, однако не следует рисковать: ваша доверчивость и некоторая наивность могут сыграть с вами злую шутку.

Телец. Пятница для Тельцов будет странной. Иллюзорные представления могут заслонить действительность, обман или ложное обещание, принести разочарование. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Женщинам-Тельцам следует осмотрительнее отнестись к новым знакомствам.

Близнецы. Ложное известие, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. Отложите намеченное дело – кто-то пытается устроить вам ловушку.

Рак. Противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость и требуют переосмысления. Все неприятности воспринимайте безбурных эмоций – вероятно продолжение негативных тенденций прошлой недели,которые Раки не смогут преодолеть. Конфликты или недоразумения отнимут часть нервной энергии. Однако, все должно сложиться удачно.

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Лев. Сегодня вас ожидает эмоциональный подъем. К сожалению, возможны неприятности на работе. Не пугайтесь критической ситуации, которая может неожиданно возникнуть и в личной жизни. Не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления, чтобы потом не пришлось разочаровываться; лучше перенесите исполнение задуманного на ближайшее будущее.

Дева. Один из чистых дней. Отмечен гармоничными отношениями между партнерами, радостью бытия. Удачный день для карьеры, обращения к начальству в правительственные учреждения или общественные организации. Не оставляйте без внимания новые идеи и предложения – они принесут выгоду.

Весы. Тяжелый и опасный день – несет нерешительность,сомнения, ложные советы. Неблагоприятный день для любой деятельности. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния. Не исключены неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей.

Скорпион. Резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы, внутреннее беспокойство мужчин-Скорпионов могут отрицательно сказаться на личных взаимоотношениях с партнером. Постарайтесь не замыкаться – доверительный разговор и ответная откровенность вернут мир и согласие. Именно сегодня женщины-Скорпионы смогут заложить основу для своего финансового взлета. Остерегайтесь делиться своими планами с посторонними людьми, иначе замыслам не будет дано воплотиться в жизнь.

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Стрелец. Сегодня постороннее влияние или эмоции могут полностью овладеть вами и заставить наделать непростительных ошибок. Не исключена ссора с близким человеком. Вам придется трезво оценить ситуацию и найти компромисс. Избегайте темноты, новых знакомств и шумных компаний.

Козерог. День благоприятный для активной деятельности. Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций и требовательности к окружающим. Постарайтесь расположить к себе коллег и начальство. Возможно, что в этом случае перед вами откроются новые перспективы.

Водолей. Возможно, сегодня вы сможете нормализовать обстановку в семье. Однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как взаимные обиды трудно забываются. Общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения.

Рыбы. День связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности. Можно на время не вспоминать про ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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