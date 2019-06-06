В Благовещенске приставам пришлось вмешаться в «дележку» ребенка

В Благовещенске судебным приставам пришлось вмешаться в конфликт между бывшими супругами, которые не могут поделить ребенка. Мальчик оказался заложником между враждующими родителями.

После развода бывшие супруги не смогли решить, с кем останется сын и как будет общаться со вторым родителем. Договориться по-хорошему не получилось. Тогда Благовещенский городской суд определил: мальчик останется с мамой, а встречаться с папой будет два раза в неделю по средам и воскресеньям. Установленный в суде порядок общения не помог: бывшие супруги все равно не могут найти общий язык и старательно нарушают права друг друга. По словам отца, мать ребенка препятствует его общению с сыном – например, не открывает дверь, не отвечает на звонки. Если отец задержался хотя бы на 10 минут, возвращая мальчика к маме, женщина сразу обращается в полицию и в службу судебных приставов.

Впрочем, отец тоже не отстает в желании уязвить бывшую супругу. Он то предлагает забрать ребенка после окончания времени общения из отдаленного района Благовещенска, то просто не соблюдает время общения, установленное судом. При этом мужчина тоже не забывает подавать жалобы судебным приставам на бывшую жену.

Контролировать порядок и сроки общения мальчика с родителями пришлось судебным приставам и инспекторам по делам несовершеннолетних. «После неоднократных предупреждений в отношении отца составлен протокол об административном правонарушении. По фактам, изложенным в заявлениях отца, проводится проверка. Если факты подтвердятся, протокол составят и в отношении матери. На первый раз предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей. При повторном правонарушении родителям грозит штраф до 5 000 рублей или административный арест на срок до пяти суток», – сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов.

«В битве своих амбиций и желании как можно сильнее досадить друг другу родители, по всей видимости, совсем забыли об интересах и эмоциональном состоянии ребенка. Его используют как орудие мести за не сложившуюся семейную жизнь», – отмечают в ведомстве.