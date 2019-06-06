Десятки благовещенцев пришли раскрашивать площадку детской онкогематологии (фото)

«Люди приходили и приходили. В общей сложности мы истратили 40 кисточек и несколько банок разноцветной краски. Успели все, что запланировали», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» руководитель фонда «Добро без границ» Анна Захарченко.

Как сообщало информагентство, в фонде решили освежить краску на заборе, беседке и других объектах детской площадки возле отделения больницы. Но рабочих рук не хватало, поэтому призыв о поиске добровольцев объявили в соцсетях и на Амур.инфо. Читатели откликнулись на просьбу. Помочь захотели и молодежь, и взрослые. «Мы очень благодарны всем, кто согласился помочь в благом деле», – говорит Анна.