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сегодня, 20:40 0

Десятки благовещенцев пришли раскрашивать площадку детской онкогематологии (фото)

Десятки благовещенцев пришли раскрашивать площадку детской онкогематологии (фото)

Помочь раскрасить детскую площадку отделения детской онкогематологии в Благовещенске пришли в общей сложности около 70 человек. Работе не помешала пасмурная погода. Организаторы благодарят всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.

«Люди приходили и приходили. В общей сложности мы истратили 40 кисточек и несколько банок разноцветной краски. Успели все, что запланировали», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» руководитель фонда «Добро без границ» Анна Захарченко.

Как сообщало информагентство, в фонде решили освежить краску на заборе, беседке и других объектах детской площадки возле отделения больницы. Но рабочих рук не хватало, поэтому призыв о поиске добровольцев объявили в соцсетях и на Амур.инфо. Читатели откликнулись на просьбу. Помочь захотели и молодежь, и взрослые. «Мы очень благодарны всем, кто согласился помочь в благом деле», – говорит Анна.

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#дети #жизнь #здоровье

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