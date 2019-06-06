Братская могила расстрелянных в Благовещенске продолжает являть останки

Фрагменты скелетов неустановленного количества человек до сих пор остаются под землей. Собственник участка почти год ходит буквально по костям. «Все это нашли в этой маленькой ямке. Остальное лежит в земле», – рассказывает Виталий Кваша. Копнув пару раз, он достает на поверхность челюсть и фрагмент нижней конечности. Вперемешку в грунте лежат сапоги и кости.

С тех пор как мужчина впервые наткнулся на страшную находку, прошло больше семи месяцев. В октябре из-под слоя земли извлекли останки 23 человек. Владелец участка хочет, чтобы останки людей перезахоронили. С этой просьбой он обращался в администрацию Благовещенска. Власти города ответили, что ждут результатов расследования следственного комитета.

«Год уже потеряли. У нас в России все долго делается, что связано с расследованиями, администрацией и всем остальным. Я не знаю, сколько администрация будет думать, что с этим делать и делать ли вообще что-то. Если начнем сами, то сколотим ящик и будем туда собирать останки», – говорит Виталий.

Уголовное дело по поводу находки следственный комитет возбудил еще в прошлом году. В конце мая 2019 года расследование прекратили. Экспертиза показала, что фрагменты скелетов «принадлежат людям эпохи 1927–1939 годов, осужденных и приговоренных к смертной казни через расстрел».

С тем, что это останки репрессированных, согласен председатель амурского отделения ассоциации жертв политических репрессий Леонид Журавлев. Он почти три десятка лет проработал в архивах, изучая биографии погибших и пострадавших во времена сталинского террора. Всего с 20-х по 50-е годы в Приамурье были расстреляны более 100 тысяч человек. В основном к расстрелу приговаривали за обвинение в контрреволюционной деятельности.

«У нас, как правило, не расстреливали по 20–40 человек. Поэтому, естественно, такие массовые рвы-накопители, как я их называю, образовались, потому что по-человечески никогда не хоронили. Без права на гроб, на могилу людей забрасывали землей. Все скрывалось, не разглашалось, не показывалось», – объясняет председатель амурского отделения ассоциации жертв политрепрессий Леонид Журавлев.

Леонид Матвеевич обратился к мэру Благовещенска с просьбой об установке мемориальной зоны для жертв политрепрессий на кладбище, расположенном на 17-м километре Новотроицкого шоссе. По мнению исследователя, там нужно захоронить найденные останки. Участок, где нашли фрагменты скелетов, нужно продолжить исследовать. В администрации, по словам Леонида Журавлева, согласились обустроить мемориал, не называя конкретных сроков.

Между тем благовещенский священник Святослав Шевченко отмечает, что в православии принято трепетно относиться к человеческим останкам. И он готов провести отпевание и при необходимости дать клич в интернет-пространстве, чтобы собрать деньги на создание мемориала памяти.

«Я это принимаю близко к сердцу, потому что мои прадед и прапрадед были расстреляны где-то в окрестностях Благовещенска. Возможно, они в этой могиле лежат… Я советую всем, от кого это зависит, посмотреть на это таким образом. Представьте, что ваши родственники там находятся – как бы вы смотрели на это? Тем более есть прецедент. Вы знаете, что рядом с благовещенским кафедральным собором сделали перезахоронение первого священника, первого врача и купцов», – говорит священник православного храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Святослав Шевченко.

В администрации Благовещенска, которая и должна решить вопрос о перезахоронении найденных останков, все еще не готовы сообщить, когда именно это произойдет.

Тем временем владелец участка Виталий Кваша надеется, что это все же случится до 30 октября, когда в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. 30 октября 2019 года исполнится год с того момента, как темное прошлое города вышло на свет из-под земли.