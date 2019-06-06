В Благовещенске убили косулю, случайно забредшую в город (видео)

Дикую косулю, оказавшуюся в Благовещенске, поймали и убили. О происшествии рассказали в инстаграм-аккаунте фонда защиты животных «Горячие сердца». Зоозащитники возмущены циничным уничтожением напуганного и беззащитного животного.

«Напуганное животное, бившееся в панике, просто убили и разделали на мясо. Многие видели, но никто не помог… Мерзко, подло и низко! Убивая живое напуганное существо, вы поступаете не по-человечески. Если вы видите жестокое обращение с животными, звоните в полицию, снимайте все на видео, и, возможно, тем самым вы спасете чью то жизнь. Или, по крайней мере, виновные понесут заслуженное наказание», – гласит описание к видео, опубликованному в Инстаграме.

На кадрах запечатлены двое мужчин. Они торопливо тащат тушу животного.

По информации очевидца, убийство косули произошло в четверг, 6 июня, по адресу: улица Строителей, 70. Как осторожное и пугливое животное оказалось в городе, неизвестно.

Согласно информации управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области, охотиться на косулю можно только с 25 августа по 20 сентября и с 1 ноября по 31 декабря.

В региональном управлении МВД России корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в ситуации разбираются полицейские.