Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:21 1

В Благовещенске убили косулю, случайно забредшую в город (видео)

В Благовещенске убили косулю, случайно забредшую в город (видео)

Дикую косулю, оказавшуюся в Благовещенске, поймали и убили. О происшествии рассказали в инстаграм-аккаунте фонда защиты животных «Горячие сердца». Зоозащитники возмущены циничным уничтожением напуганного и беззащитного животного.

«Напуганное животное, бившееся в панике, просто убили и разделали на мясо. Многие видели, но никто не помог… Мерзко, подло и низко! Убивая живое напуганное существо, вы поступаете не по-человечески. Если вы видите жестокое обращение с животными, звоните в полицию, снимайте все на видео, и, возможно, тем самым вы спасете чью то жизнь. Или, по крайней мере, виновные понесут заслуженное наказание», – гласит описание к видео, опубликованному в Инстаграме.

На кадрах запечатлены двое мужчин. Они торопливо тащат тушу животного.

По информации очевидца, убийство косули произошло в четверг, 6 июня, по адресу: улица Строителей, 70. Как осторожное и пугливое животное оказалось в городе, неизвестно.

Согласно информации управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области, охотиться на косулю можно только с 25 августа по 20 сентября и с 1 ноября по 31 декабря.

В региональном управлении МВД России корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в ситуации разбираются полицейские.

Просмотров всего: 745

#животные #природа #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Братская могила расстрелянных в Благовещенске продолжает являть останки
Общество

Роспотребнадзор напоминает: родниковую воду нужно кипятить
Общество 2

В Моховой Пади разбирают сгоревшие остатки казармы БВТККУ (видео)
Происшествия

Амурские браконьеры пытались выдать мясо косули за говядину
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    15 минут назад

    запрешено убивать животных если произошло ЧС или они находятся в затруднительном положении. это явно не охотники а натуральное российское быдло. чем мы и отличаемся от так "ненавистных янков". Лес весь спилили и продали теперь животные в город лезут

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь