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Белогорцам подарят светящиеся брелоки-лампочки

Белогорцам подарят светящиеся брелоки-лампочки

Белогорск готовится к празднованию 159-го Дня города, до которого остается несколько дней. 15 июня на вечернем праздничном концерте горожанам бесплатно раздадут 5 000 брелоков.

Партию сувениров уже привезли в город. «В Белогорске на День города жители бесплатно получат маленькие брелоки-фонарики в форме лампочки. Тысячами огней засветится площадь имени 30-летия Победы 15 июня. В этот день с 19 часов начнется праздничный концерт, посвященный 159-й годовщине города, – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – Закуплено для раздачи 5 000 фонариков. Led-лампа имеет несколько режимов свечения: красный, желтый, синий и белый. Цвета плавно переходят от одного в другой, а потом переключаются на быстрое моргание. Светят они достаточно ярко».

Из-за того, что волонтеры в настоящее время работают на спартакиаде городов Амурской области, раздавать подарки будут члены партии «Единая Россия». Около 20 часов на площади откроются точки, где любой желающий сможет получить брелок. «Ранее в качестве подарка ко дню рождения Белогорска горожане получали светящиеся палочки, светодиодные браслеты, фонарики в комплекте с батарейками», – отмечает пресс-служба главы Белогорска.

Просмотров всего: 238

#администрация Белогорска #праздники

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    О, любимая тема Труша - Мелюков в Белогорске что-то раздает )))

  • Форджа

    Форджа
    55 минут назад

    брелки вместо зарплаты!

  • Мозг

    Мозг
    26 минут назад

    Форджа

    брелки вместо зарплаты!



    Вас еще не приглашали в кино сниматься? Документальном. О свиноводстве. Или на крайний случай про опыление полевых трав.

  • Форджа

    Форджа
    25 минут назад

    я не хочу стать вам конкурентом

  • Мозг

    Мозг
    24 минуты назад

    А может ты быстренько в тумане растворишься и не будешь отсвечивать?

  • Форджа

    Форджа
    19 минут назад

    это свободная площадка-правда если вы не модератор

  • Мозг

    Мозг
    16 минут назад

    Гляжу, ты плохо понимаешь, что тебе говорят, щас на пальцах все объясню, ты мой средний палец хорошо видишь?

  • Форджа

    Форджа
    15 минут назад

    единороссы все такие не культурные

  • Мозг

    Мозг
    14 минут назад

    Купи себе мелок “Машенька”, и погрызи. А вдруг, и вправду, в голове меньше тараканов станет…

  • Форджа

    Форджа
    13 минут назад

    вы тему обсуждайте-а не меня

  • Мозг

    Мозг
    11 минут назад

    А я тебя узнал!!! Ты в пионерском лагере всегда за всеми доедал.

  • Форджа

    Форджа
    9 минут назад

    если вы неудачник и пришли сюда поругаться-то я вам помочь ни чем не смогу

  • Мозг

    Мозг
    6 минут назад

    Тебе повезло! Я гринписовец. Животных не обижаю!

  • Форджа

    Форджа
    4 минуты назад

    модератор забаньте мозг за флуд

  • Я сама

    Я сама
    2 минуты назад

    Мозг

    Тебе повезло! Я гринписовец. Животных не обижаю!



    Костик, а что ты боишься признаться, что ты - член КПРФ?

    Отвяжись от женщины! Она не виновата, что у тебя плохое настроение(

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