Белогорцам подарят светящиеся брелоки-лампочки

Белогорск готовится к празднованию 159-го Дня города, до которого остается несколько дней. 15 июня на вечернем праздничном концерте горожанам бесплатно раздадут 5 000 брелоков.

Партию сувениров уже привезли в город. «В Белогорске на День города жители бесплатно получат маленькие брелоки-фонарики в форме лампочки. Тысячами огней засветится площадь имени 30-летия Победы 15 июня. В этот день с 19 часов начнется праздничный концерт, посвященный 159-й годовщине города, – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – Закуплено для раздачи 5 000 фонариков. Led-лампа имеет несколько режимов свечения: красный, желтый, синий и белый. Цвета плавно переходят от одного в другой, а потом переключаются на быстрое моргание. Светят они достаточно ярко».

Из-за того, что волонтеры в настоящее время работают на спартакиаде городов Амурской области, раздавать подарки будут члены партии «Единая Россия». Около 20 часов на площади откроются точки, где любой желающий сможет получить брелок. «Ранее в качестве подарка ко дню рождения Белогорска горожане получали светящиеся палочки, светодиодные браслеты, фонарики в комплекте с батарейками», – отмечает пресс-служба главы Белогорска.