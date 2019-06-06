Роспотребнадзор напоминает: родниковую воду нужно кипятить

В Амурской области специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили воду из 15 родников. Во всех пробах обнаружено превышение показателей азотно-нитратной группы. В трех родниках вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

Исследованию подверглась вода из двух родников на 13-м километре дороги из Благовещенска в поселок аэропорта; из родника в селе Новинка Благовещенского района, из четырех родников в Белогорье, из поселков радиоцентра и Мухинка. В Зейском районе исследованы два родника. Еще столько же – в Свободном. Также специалисты изучили пробы воды, взятой в родниках поселков Бурея и Талакан.

Вода из поселка радиоцентра, а также из поселка Мухинка и села Белогорье (родник на улице Подгорная) не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. В связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает: «Родники характеризуются непостоянным качеством воды. Информации о водоносных горизонтах и источниках питания родников нет. Не обеспечивается защищенность от загрязнения в результате хозяйственной деятельности человека и от микробного загрязнения продуктами жизнедеятельности животных. Учитывая, что родники в большей степени расположены в условиях живой природы, которая является ареалом жизнедеятельности грызунов и диких животных, напоминаем о том, что родниковую воду необходимо употреблять только после кипячения».