На границе Приамурья и Якутии начали ремонтировать путепровод через БАМ

На севере Амурской области начался ремонт путепровода через железную дорогу «БАМ – Тында – Беркакит». Участок находится на 255-м километре федеральной автодороги сообщением Невер – Якутск, у границы Амурской области и Республики Саха (Якутия).

Ремонт проводит подведомственное Росавтодору предприятие «Лена». Путепровод был построен в 1976 году. На нем и подъездах уложат новое покрытие. Работы завершатся 20 сентября 2019 года, сообщает правительство Амурской области.

На время ремонта возле объекта установят современное барьерное ограждение и обновят разметку. Движение автомобилей будет осуществляться по половине проезжей части моста.

Длина автодороги А-360 «Лена» составляет 1 157 километров. Она проходит по территории двух районов Амурской области и четырем улусам Республики Саха (Якутия). Трасса находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена». В его задачи входит организация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодороги и искусственных сооружений, расположенных на ней.