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В Моховой Пади разбирают сгоревшие остатки казармы БВТККУ (видео)

В Моховой Пади разбирают сгоревшие остатки казармы БВТККУ (видео)

В благовещенском поселке Моховая Падь разбирают здание казармы бывшего военного училища. По информации администрации города, работы согласованы с властями. Однако человек, назвавшийся блогером, уверен – строения разбирают, чтобы продать металл.

«Вот так растаскивают наше училище, в котором могли бы учиться мои дети и внуки», – комментирует за кадром автор съемки. Блогер обвинил рабочих в том, что они специально поджигали здание, чтобы потом разобрать его. В конце ролика автор высказал уверенность, что на территории бывшего училища работает организованная преступная группировка, извлекающая выгоду из пустых и почти разрушенных строений.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18 мая в казарме бывшего Благовещенского высшего танкового командного краснознаменного училища произошел серьезный пожар. Здание не эксплуатировалось. После пожара строение стало представлять опасность – оно могло обрушиться. Поэтому его решили разобрать.

«Данная территория и строение БВТККУ находится в собственности города. Объект находится под охраной. Однако сторож не сможет уследить за всем происходящим на территории. Поэтому было принято решение убрать опасные балки, тем более, что там часто собираются дети и подростки. Эта работа проводилась силами инициативной группы жителей Моховой Пади. Мужчины, используя спецтехнику, провели работы, чтобы обезопасить это место. Демонтированные балки складировали на территории. Эта работа согласована с администрацией города Благовещенска», – прокомментировала пресс-секретарь мэра Благовещенска Екатерина Касимова.

Судьба территории армейского вуза, закрытого в конце прошлого века, беспокоит представителей общественности. Как сообщало ИА «Амур.инфо», один из выпускников БВТККУ в феврале текущего года снял на видео китайскую делегацию, посетившую бывшее училище. По сведениям автора записи, участок могут отдать в аренду китайцам.

О планах администрации Благовещенска Амур.инфо рассказал заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский. Он пояснил, что принципиально решение о том, как будет использована территория бывшего танкового училища, пока не принято. «На торги участок выставляться не будет. Для территории предполагается в будущем найти русских инвесторов. Рассматривается в том числе вариант создания кластера восточной медицины», – пояснил заместитель мэра.

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#происшествия #строительство

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