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В Благовещенске псевдобары накажут за торговлю спиртным

В Благовещенске псевдобары накажут за торговлю спиртным
Фото: Амур.инфо

1 июня, в день защиты детей, когда в Благовещенске была запрещена продажа алкоголя, на телефон горячей линии областного минэкономразвития поступило 15 сообщений. Люди жаловались на незаконную продажу спиртного.

Специалисты проверили информацию граждан. В двух случаях принято решение о возбуждении административных дел. Речь идет о «псевдобарах», которые, не оказывая услуг общественного питания, продавали алкоголь на вынос. Также на рассмотрении находятся сообщения о продаже спиртного в магазинах в запрещенный день и в торговой точке, не имеющей лицензии.

Чтобы жалобу рассмотрели, теперь благовещенцам не обязательно самим приезжать в министерство. Можно позвонить на телефон горячей линии, сообщить о нарушении, дождаться приезда специалистов и предъявить им чек и приобретенную продукцию для фиксации административного правонарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Размеры штрафов за продажу алкоголя в неустановленное время и в дни запрета: для индивидуальных предпринимателей составляют 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-300 тысяч рублей. За реализацию алкогольной продукции без лицензии индивидуальных предпринимателей наказывают на суммы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, юридических лиц – от 3 миллионов рублей.

Телефон горячей линии министерства: +7-914-538-39-80. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00

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#закон #областная власть

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Сами не пьют и другим мешают. Вот же редиски.

  • Йцукэн

    Йцукэн
    1 час назад

    Не-на-до!!!!!!!

  • sergey232323

    sergey232323
    1 час назад

    какой ужас. теперь бухло фиг купишь в означенные дни.

  • Йцукэн

    Йцукэн
    42 минуты назад

    Купишь, только подороже..

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 минута назад

    Почему эти псевдобары вообще еще не закрыты!

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