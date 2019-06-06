В Благовещенске псевдобары накажут за торговлю спиртным

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Специалисты проверили информацию граждан. В двух случаях принято решение о возбуждении административных дел. Речь идет о «псевдобарах», которые, не оказывая услуг общественного питания, продавали алкоголь на вынос. Также на рассмотрении находятся сообщения о продаже спиртного в магазинах в запрещенный день и в торговой точке, не имеющей лицензии.

Чтобы жалобу рассмотрели, теперь благовещенцам не обязательно самим приезжать в министерство. Можно позвонить на телефон горячей линии, сообщить о нарушении, дождаться приезда специалистов и предъявить им чек и приобретенную продукцию для фиксации административного правонарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Размеры штрафов за продажу алкоголя в неустановленное время и в дни запрета: для индивидуальных предпринимателей составляют 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-300 тысяч рублей. За реализацию алкогольной продукции без лицензии индивидуальных предпринимателей наказывают на суммы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, юридических лиц – от 3 миллионов рублей.

Телефон горячей линии министерства: +7-914-538-39-80. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00